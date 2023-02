Real Madrid não sabe jogar este jogo

Real Madrid foram emboscados em Real Mallorcamas esta não é a primeira vez que eles lutam no Som Moix. Houve um plano perfeitamente traçado pelo treinador do Mallorca Javier Aguirre e não foi muito difícil de executar.

A intenção deles era ser físico com os jogadores do Real Madrid e irritá-los, sendo Vinicius Junior o alvo principal. Bastou para o Mallorca vencer o Real Madrid e desferir um duro golpe em seu Liga Santander execução do título.

Mesmo treinador Carlos Ancelottiquem perguntou Paulo Maffeo calar a boca após seu enésimo confronto com Viniciusficou frustrado no final.

Real Madrid lutou durante toda a partida, mas não merecia perder. Mallorca fez o trabalho graças a um Nacho Fernandez próprio gol e Marcus Anensis não conseguiu converter de pênalti após o intervalo. Los Blancos não teve nenhum chute a gol até o minuto 88 e deve Barcelona venceu o Sevilla na noite de domingo, o Blaugrana vai aumentar sua liderança oito pontos.

Rakjovic salvou o Mallorca

O guarda-redes do Mallorca foi o seu melhor jogador em campo. Ele negou Asensio de pênalti e foi sólido nos momentos finais, quando o Real Madrid pressionava pelo empate.

Ancelotti está farto de arbitragem

Cansado do tratamento que seus jogadores vêm recebendo nos últimos meses, Ancelotti vem protestando com os árbitros e reclamando em geral com mais frequência ultimamente.

O treinador italiano manifestou a sua inquietação pelo facto de o jogo estar marcado para a madrugada de domingo e mostrou-se furioso pelas 29 faltas que o Mallorca cometeu ao longo do jogo.

Kroos e Modric fizeram falta

Nem Toni Kroos nem Luka Modric largaram no domingo. Dani Ceballos teve uma noite tranquila, enquanto Fede Valverde lutou para entregar e Los Blancos sentiu falta de seus meio-campistas veteranos. De fato, a circulação de bola melhorou significativamente quando saíram do banco.

Lesões começam a ser um problema

O Real Madrid perdeu Courtois devido a uma lesão no aquecimento, enquanto jogava sem o seu melhor defesa-central, o único lateral-esquerdo natural e o único avançado, todos afastados devido a lesões.

São quatro ausências vitais para os Los Blancos, que esperam ter um elenco saudável em Anfield para o duelo da Liga dos Campeões contra o Liverpool, já que Karim Benzema, Eder Militão e Thibaut Courtois são todos os principais membros da equipe.