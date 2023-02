Real Madrid perde o trem

AEnquanto houver disputa matemática pelo título há esperança, como diz o ditado, então teremos que esperar que a matemática confirme se Real Madrid disse adeus ou não. De vez em quando, as urgências nunca levam a nada de bom, embora a verdade seja que depois deste empate contra Atletico Madrid parece que o trem está se afastando.

Empate que ninguém pensou depois da expulsão do árbitro anjo correa. Houve um cotovelo para Antonio Rudiger, mas um cartão vermelho neste caso parece excessivo, especialmente quando muitas cotoveladas semelhantes foram vistas ao longo desta temporada que foram punidas apenas com um cartão amarelo. Coisas de árbitro. Já se sabe que eles interpretam as regras de acordo com seu humor, ou seja, como bem entendem.

Atlético reclamaram, mas no final das contas, eles aproveitaram a expulsão muito melhor do que Real Madrid, que não sabia jogar com mais um jogador. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Na recente partida da copa entre os dois, Atlético se saiu melhor quando jogou com 10 jogadores e até criou mais perigo do que Real Madrid.

Carlos Ancelotti acertou (não era o dia dele) com algumas mudanças, mas não com todas. A equipe precisava Eduardo Camavinga. E, acima de tudo, eles precisavam de um atacante porque Karim Benzema e Vinícius Júnior estavam de ressaca de Anfield. Não deram direito e quando não aparecem fica muito difícil Real Madrid ter sucesso. No final o sangue não chegou ao rio graças a um jogador com quem ninguém contava quando a temporada começou. Álvaro Rodríguez não tem conseguido entrar melhor na dinâmica branca. Ele lavou Real Madrid‘s cara com um chute esplêndido, pois há muito tempo o time não fazia um gol como esse em uma bola parada. Pode Real Madrid torcedores imaginam derrota no Santiago Bernabéu contra Atlético jogar com mais um jogador? Teria sido muito difícil de aceitar.