Real Madrid segue se superando na Liga dos Campeões

Ro eal Madrid gosta de jogar no Liga dos Campeões e proporcionar tanto drama nesta competição que é difícil entender seu desejo de romper e formar uma Superliga. Terça à noite às anfield foi mais um clássico envolvendo Los Blancos em um torneio que se tornou sinônimo.

O jogo foi emocionante do início ao fim. Liverpool saiu para um flyer, indo para 2-0, mas Real Madrid se recuperou e eventualmente os derrubou, marcando cinco sem resposta.

A verdade é que esta equipa do Real Madrid simplesmente não sabe quando é derrotada na Liga dos Campeões. Esta noite foi outro teste de caráter e eles se provaram mais uma vez.

Outra noite para os livros de história

O Real Madrid assinou mais uma de suas grandes noites europeias em Anfield. Começou abalado em um grande início para o Liverpool e acabou conquistando um dos grandes templos do futebol com uma exibição no segundo tempo. A grande partida de Vinicius, Valverde, Modric e Benzema foi para emoldurar. A melhor homenagem possível a Amancio.

O segundo de Benzema como um videogame

O segundo golo de Benzema seria difícil de replicar mesmo num videojogo. O atacante francês sentou Alisson e acertou a rede, apesar de uma enxurrada de zagueiros tentando bloquear sua passagem.

Mais uma masterclass de Modric

Luka Modric continua a desafiar o tempo e a provar que ainda pertence ao topo. Ele foi um dos poucos que permaneceu composto quando o Liverpool assumiu a liderança no início e desempenhou um grande papel no retorno. Ele merece um novo contrato e o clube deve apresentá-lo o mais rápido possível.

Melhor com Nacho

Com Alaba lesionado e o Liverpool na frente, as coisas pareciam ruins para o Real Madrid, mas Nacho, fora de posição na lateral-esquerda, teve um desempenho nobre e fez o possível para anular a ameaça de Mo Salah, que começou o jogo com tanta força. Depois dessa exibição, ele poderia até assumir a posição.

Militão em outro nível

Mais um grande jogo de Eder Militão que continua a mostrar-se a este nível e a afirmar-se como líder na era pós-Sergio Ramos. Ele cobrou o gol de forma brilhante e foi outro que manteve a calma em um período inicial nervoso.