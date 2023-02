Rebel Wilson fica noivo! Sua namorada Ramona Agruma propôs

Wilson rebelde e sua namorada, empresária e designer Ramón Agrum, agora estão noivos.

O anúncio foi feito pela atriz, que soprará as velinhas em seu aniversário de 43 anos no dia 2 de marçojuntamente com várias imagens do romântico pedido de mão que partilhou no seu perfil social, onde conta com mais de onze milhões de fãs.

“Nós dissemos ‘SIM’!, ela disse nas redes sociais em um novo post em que ambos aparecem radiantes, vestindo o mesmo suéter e exibindo um anel de Tiffany & Co.

A atriz e o seu companheiro, com quem confirmou a relação amorosa em junho do ano passado, assegurando que “pensei que procurava um príncipe da Disney e realmente o que precisava todo este tempo era uma princesa da Disney”, não puderam optar por neste grande dia outro lugar que não era exatamente isso, um conjunto em frente ao Disneylândia castelo.

“Obrigado à joalheria Tiffany & Co. pelo anel deslumbrante e a Bob Iger e à incrível equipe da Disneylândia por realizar esta surpresa mágica!” o Afinação perfeita estrela escreveu.

Vestidos com a mesma camisola às riscas brancas e cor-de-rosa com o bordado de um coração onde se lê a palavra ‘amor’ e com um sorriso indelével no rosto, ambos foram fotografados com a joia, ambos antes de a actriz a entregar a Ramona, como uma vez em seu dedo anelar.

O romance de conto de fadas de Rebel Wilson

As futuras esposas parecem estar vivendo o conto de fadas com que sempre sonharam, acompanhadas em novembro passado por seu bebê, Royce Lillian, a primeira filha de Wilson.

Sua chegada foi uma verdadeira benção, já que em 2019 a atriz fez um tratamento para preservar os óvulos e no último ano havia perdido até 30 quilos por recomendação médica para tentar aumentar sua fertilidade.

O anúncio do noivado ocorre oito meses depois de terem anunciado o romance ao mundo, tempo mais do que suficiente para perceberem que são o grande amor de suas vidas, mas a notícia não foi tão bem recebida pelo círculo próximo da costureira.

A atriz e Ramona, que mora em Los Angeles e é dona de uma marca de roupas sustentáveis, compartilharam com seus seguidores os momentos antes do “sim” e a emoção que os invadiu depois.