Recapitulação do MLS Opening Weekend, as melhores jogadas da temporada até agora

MA LS deu início à temporada de 2023 neste fim de semana e os 29 clubes estão prontos para lutar pelo título. A Major League Soccer dá as boas-vindas ao St. Louis City SC, o mais recente time a ingressar na competição para cumprir o plano de expansão dos dirigentes.

O Nashville SC iniciou as hostilidades com uma vitória contra o NYC FC

A primeira partida da MLS foi entre Nashville SC e NYC FC. A equipe do estado do Tennessee abriu com uma vitória. Walker Zimmerman foi o encarregado de abrir o placar aos 34 minutos. Foi o primeiro gol da temporada. NYC tentou reagir, mas eles se depararam com uma parede amarela. Jacob Shaffelburg fechou o jogo aos 80 minutos com o segundo gol do Nashville.

Cincinnati derrotou o Dínamo

A entrega ruim do Houston Dynamo continua. Na última temporada eles foram o pior time da MLS e parece que este ano não será diferente. Hctor Herrera chegou para reforçar o time, mas o meia mexicano não tem conseguido fazer nada para elevar o nível dos texanos.

O Cincinnati foi melhor no jogo, embora tenha lutado no final do primeiro tempo. Os Ohioans abriram o placar aos 19 minutos por intermédio de Sergio Santo, e o jogo ficou empatado nos minutos do primeiro tempo de compensação por Tate Schmitt. No início do segundo tempo, Obinna Nwobodo deu a liderança a Cincinnati. No final, o placar foi de 2 a 1.

Atlanta United venceu no último minuto em casa contra o SJ Earthquakes

A equipe comandada pelo mexicano Gonzalo Pineda, do Atlanta United, conseguiu uma vitória agonizante contra o San Jose Earthquakes.

Os terremotos deram o primeiro golpe logo no início da partida, aos 12 minutos, Jeremy Ebobisse fez o gol que deu a liderança ao seu time. Pineda ajustou e teve a maior posse de bola, mas seu time não foi certeiro no ataque.

Foi nas atas de compensação que o Atlanta conseguiu sua recompensa. Thiago Almada marcou dois gols. O primeiro gol foi marcado aos 93 minutos e o gol da vitória aos 99 minutos.

Charlotte FC perdeu no último minuto contra o New England

Em um jogo que parecia ser o primeiro empate em 0-0 da temporada, o New England conseguiu tirar os três pontos do Charlotte quando o jogo estava terminando. Henry Kessler marcou o único gol da partida aos 89 minutos, dando ao time de Bruce Arena a primeira vitória no torneio.

Orlando City brilha contra o New York RB

O Orlando City, comandado pelo colombiano Oscar Pareja, conquistou uma importante vitória ao vencer o New York Red Bulls por 1 a 0. Orlando foi melhor no decorrer da partida, mas faltou um ataque forte. Foi preciso uma cobrança de pênalti para o City assumir a liderança.

Aos 56 minutos, o uruguaio Facundo Torres cobrou o pênalti que venceu Carlos Coronel e deu a vitória ao seu time.

Sem problemas para o Inter de Miami, que venceu o Montreal

O Inter Miami não teve problemas na estreia contra o Montreal, no Lockhart Stadium. A equipa orientada pelo britânico Phil Neville foi mais certeira nos passes e principalmente nos remates à baliza.

Serhiy Kryvtsov abriu o placar aos 41 minutos. O placar foi fechado aos 76 minutos com gol de Shanyder Borgelin.