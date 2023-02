Record TV abre vagas de emprego em São Paulo

A Record TV, uma das maiores emissoras televisivas do Brasil, se estabeleceu como uma plataforma de comunicação e serviços nos últimos anos. Nesta data, o grupo anunciou oportunidades de emprego em São Paulo. Confira, a seguir.

Record TV abre oportunidades de emprego em São Paulo

A Record TV se estabeleceu como uma multiplataforma de comunicação e serviços nos últimos anos. Com conteúdos transmitidos em 108 países, o grupo alcança 97% dos domicílios diariamente.

Além de uma emissora de TV, o grupo criou uma plataforma sem limites, aberta à interatividade. Nesta data, novas oportunidades de emprego foram divulgadas em São Paulo pela rede. Confira, a seguir.

Assistente de Diretoria – São Paulo / SP;

Assistente de Vendas Internacionais – São Paulo / SP;

Assistente de Inteligência de Dados – São Paulo / SP;

Auxiliar Administrativo (Afirmativa PCD) – São Paulo / SP;

Auxiliar de Enfermagem do Trabalho – São Paulo / SP;

Consultor (a) de Inteligência de Dados – São Paulo / SP;

Coordenador (a) Operacional Jornalismo – São Paulo / SP;

Editor (a) – São Paulo / SP;

Médico do Trabalho – São Paulo / SP;

Programa Jovem Aprendiz – São Paulo / SP;

Programa Jovem Aprendiz (Rádio e TV) – São Paulo / SP;

Programa Jovem Aprendiz (Jornalismo) – São Paulo / SP.

Veja também: TAMCO abre vagas de emprego em Franco da Rocha

Como se candidatar

A Record TV, uma das maiores emissoras televisivas do Brasil, possui uma superestrutura para a comunicação e conteúdos.

Atualmente, a emissora transmite conteúdos para 108 países, alcançando 97% dos domicílios diariamente. Nesta data, novas oportunidades de emprego foram anunciadas. Acesse o site 123empregos para mais informações.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.