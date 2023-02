A Rede D’Or, uma das maiores redes privadas de cuidados integrados presentes no Brasil, disponibilizou diversas vagas de emprego em várias regiões do país, como São Paulo, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os empregos anunciados são para aqueles que estão em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Confira, a seguir, os cargos disponíveis.

Rede D’Or abre mais de 450 empregos pelo Brasil

A Rede D’Or foi fundada em 1977 e através de muita dedicação e compromisso, a companhia cresceu e conquistou o seu lugar no mercado de trabalho. Atualmente são mais de 5,3 milhões de atendimentos emergenciais realizados pela empresa nos últimos 12 meses.

A empresa acredita na responsabilidade em contribuir para uma sociedade mais inclusiva e justa, diante disso, todas as oportunidades disponibilizadas pela contratante estão abertas a pessoas de diferentes contextos e perfis. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Supervisor de Exames Complementares – São Luís/MA;

Assistente de Regras e Cadastros (Materiais Hospitalares) – Rio de Janeiro;

Especialista de Inovação – São Paulo;

Aux. de Contas Médicas – João Pessoa/PB;

Téc. de Enfermagem – Paraná;

Anls. de Suprimentos Sênior – Rio de Janeiro;

Estágio no setor de Manutenção – Brasília/DF;

Anls. de Qualidade – Rio de Janeiro;

Superv. de Alimentos e Bebidas (Nutrição) – Recife)PE;

Auxiliar ADM – Salvador/BA;

Mensageiro (Recepções) – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, os interessados devem realizar a sua inscrição através do link disponível no site 123 empregos.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras