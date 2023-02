REDUÇÃO na conta de energia elétrica é possível! Saiba como

Economizar eletricidade não requer milagres, desde que você ajuste alguns hábitos no seu dia a dia. Assim, você pode conseguir uma redução nos gastos mensais. Hoje, você conhecerá algumas dicas práticas, simples e muito eficazes para reduzir sua conta de energia elétrica.

Uma das contas mais caras nos últimos anos e meses é a eletricidade. Além do gás e da gasolina, a conta de energia elétrica também é um fardo pesado para os brasileiros e continuará sendo esse peso. Então, ao tentar reduzir ainda mais os gastos com essas taxas, vale tudo. Na matéria desta quarta-feira (01) do Notícias Concursos, você aprenderá as melhores dicas para economizar eletricidade.

Como diminuir os gastos com a conta de energia elétric

Muitos aparelhos na tomada encarecem a conta de luz

Extensões e benjamins (o famoso T) só devem ser usados quando necessário. Esses dispositivos são eficientes no consumo de energia desnecessária.

Que tal aproveitar o escurinho?

Se for de dia, aproveite o sol e não acenda as luzes em vão. Aproveite esta oportunidade para colocar luzes LED em sua casa, pois são mais econômicas. Sempre desligue as luzes que não estão em uso, mesmo à noite.

Tire os aparelhos da tomada

Você sabia que a pequena luz vermelha ainda está acesa quando você não está assistindo TV? Bem, isso significa que o dispositivo está em modo de espera e continua a consumir energia. Em outras palavras, qualquer coisa com uma luz piscando ou acesa custa dinheiro, tornando sua conta de luz mais cara.

Para corrigir isso, desligue o dispositivo completamente e desconecte-o da tomada. Para você ter uma ideia, especialistas dizem que todos os aparelhos em standby podem somar até 12% da sua conta mensal de luz.

Chuveiro pode encarecer a conta de luz

Aproveite o calor tomando banho com o chuveiro desligado durante o dia. Se isso não for possível, desligue a função turbo do chuveiro. Este é o aparelho com maior probabilidade de usar eletricidade. Ademais, reduza o número de banhos, principalmente em dias frios, quando o consumo tende a ser maior.

Atenção com o refrigerador

A primeira coisa a fazer é usar a geladeira com resfriamento mínimo na maioria das vezes. Além disso, você pode colocar mais itens na geladeira porque o motor da geladeira funciona mais quando está vazio. Você também tem que esperar que a comida esfrie antes de colocá-la na geladeira. Dessa forma, a redução na conta de luz será significativa.