Reembolso de Imposto: Quem pode receber um desconto especial de até US$ 500?

Ataxa de crédito de até $ 500 em breve poderá ser oferecido a milhões de georgianos. Governador Brian Kemp sugeriu fazer os pagamentos diretos únicos com $ 1 bilhão do estado US$ 6,6 bilhões excedente orçamental.

O Casa do estado da Geórgia aprovou a proposta na quinta-feira com uma votação de 170 a 1, de acordo com o Associated Press. Para maiores discussões, seguirá agora para o Senado estadual.

Quem se qualifica para este desconto especial?

Se a política for implementada, ela será baseada em Lei da Câmara 1302que fornecia aos contribuintes georgianos uma $ 500 de desconto ano passado. Este projeto de lei concedeu aos casais que declaram em conjunto até $ 500arquivadores do chefe da família até $ 375e pessoas solteiras declarando em conjunto até $ 250.

Os residentes que apresentaram as suas declarações fiscais em 2020 e 2021 tinham direito ao reembolso. A maioria dos contribuintes recebeu seu dinheiro por meio de cheques de papel entregues a eles, mas alguns que preencheram eletronicamente também receberam uma transferência direta.

O governador também discutiu um $ 1 bilhão regime de isenção de impostos sobre a propriedade que havia sido autorizado pela Câmara do estado e forneceria um $ 500 desconto para o proprietário típico na Geórgia.

Um programa semelhante foi executado pelo estado até 2009, quando foi descontinuado, de acordo com o PA. mais um US$ 1,1 bilhão do excesso seria transferido para o Departamento de Transporte no orçamento planejado da Geórgia para pagar a manutenção das estradas.

Isso aconteceu depois Imposto de gás da Geórgia, uma fonte significativa de financiamento para o departamento, foi interrompido no ano passado. Também está incluído no orçamento $ 100 milhões para ajudar os distritos escolares regionais a cobrir o custo crescente do seguro de saúde dos funcionários.