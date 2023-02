Reembolso de Imposto: Quem tem direito a um desconto especial de até US$ 1.500?

Mmilhões de Nova Jersey os cidadãos poderão solicitar um até $ 1.500 de pagamento direto como parte do Comunidades acessíveis de Nova Jersey para proprietários e locatários programa ou ÂNCORA.

O desconto fiscal que estará disponível para locatários e proprietários é entre $ 450 e $ 1.500 dólaresmas cerca de 500.000 residentes elegíveis do estado ainda não se inscreveram e só têm até 28 de fevereiroentão as autoridades estão pedindo a todos com elegibilidade que se juntem aos mais de 1,5 milhão de solicitações que já foram enviadas.

Quando os cidadãos de Nova Jersey receberão esse desconto fiscal?

Aqueles que enviarem seus pedidos com sucesso terão seus pagamentos enviados por depósito direto em algum momento da primavera, garantiu Melinda Caliendo, porta-voz do New Jersey Monitor, do Tesouro do estado, mas não deu uma data específica para que os descontos de impostos fossem lançados. .

Proprietários com renda abaixo de US$ 150.000 receberão US$ 1.500, enquanto aqueles com renda entre US$ 150.000 e US$ 250.000 receberão US$ 1.000.

Enquanto isso, os locatários com renda inferior a US$ 150.000 receberão um pagamento de US$ 450.