Reembolso de impostos: como recuperar até US $ 1.400 pela compra de uma bicicleta elétrica?

EUm Denver, Colorado, o governo oferece assistência aos proprietários de bicicletas elétricas e bicicletas elétricas de carga para comprar novas.

Para uma bicicleta elétrica normal, eles oferecem $ 300, para uma bicicleta de carga elétrica $ 500. Algumas pessoas poderiam obter $ 1.200 e $ 1.400, se eles se qualificarem para esses benefícios.

Para bicicletas elétricas adaptáveis ​​o auxílio é de 1.400, ou seja bicicletas para pessoas com algum tipo de deficiência.

Quem pode se inscrever?

Todos os residentes da cidade de Denver. Para se qualificar, você deve ter uma renda mensal abaixo de 60% da mediana do estado do Colorado. Os beneficiários do desconto adaptável devem ter uma deficiência comprovada que os impeça de andar em uma e-bike ou e-cargo bike padrão.

31 de janeiro foi a primeira rodada para reivindicar o desconto, mas haverá oportunidades adicionais em 28 de março, 30 de maio, 24 de julho, 26 de setembro e 28 de novembro.

Para solicitar o auxílio, é necessário preencher um requerimento no Site da cidade de Denver.