Reforço para PSG: Mbappé e Messi treinam, o que significa que podem enfrentar o Bayern

PO aris Saint-Germain está respirando aliviado porque, desde que nada dê errado no treinamento antes da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé e Lionel Messi estará disponível contra Bayern de Munique no Parc des Princes na terça-feira.

As duas estrelas foram para o campo de treinamento do Camp des Loges para se preparar com o elenco para um empate crucial.

O francês, lesionado no dia 1º de fevereiro contra Montpellier e foi descartado após PSG declarou que uma lesão muscular na coxa esquerda o manteria afastado por três semanas. Mas, ele se recuperou mais rápido do que o esperado.

Mbappé tem trabalhado nas sessões solo da tarde para se preparar para o jogo da temporada para os parisienses e, se não houver problemas, estará pronto para se adequar 13 dias após a lesão, pois é um jogador que se recupera rapidamente.

Ele sabe que é um momento chave e trabalhou duro para jogar. No domingo, ele voltou ao grupo para parte do treino.

Baviera treinador Julian Nagelsman disse assim que a extensão da lesão se tornou conhecida que ele não acreditou e estava confiante de que Mbappé estaria presente para o confronto da Liga dos Campeões.

“Acho que ele não vai ficar de fora, acho que não sabemos exatamente como está a lesão dele”, disse o Baviera disse o treinador.

“O que o laudo médico diz não é muito claro, é vago.

“Eles podem estar jogando pôquer e não indicar a lesão exata, mas também podem estar jogando pôquer e dizer que ele está fora, mas não está.

“Vamos nos preparar da melhor maneira possível, como se ele fosse jogar normalmente.”

Messi e Verratti também voltaram no tempo

O outro jogador que estará pronto para receber Baviera é Messi. O argentino teve uma sobrecarga na coxa após o confronto da copa contra Marselha e foi descansado contra Mônaco no fim de semana.

Mas, ele também se preparou para o jogo de ida e estará no Parc des Princes, assim como Marco Verratti.

Apesar disso, Nordi Mukiele e Renato Sanches estará ausente.