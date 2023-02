Reggie Jackson impressiona em sua estreia na NBA com o Denver Nuggets

TOs números indicam que existe um time mais forte que os demais na Conferência Oeste da atual NBA: o Denver Nuggetso líder com um recorde de 42-18 e uma vantagem de seis jogos sobre o Memphis Grizzlies com aproximadamente 20 jogos restantes na temporada regular.

O pepitas ampliou a diferença nesta quinta-feira com o retorno da atividade do campeonato, conseguindo uma vitória contra um forte rival no Leste como Cleveland Cavaliers.

Mas com reggie jackson em Denver, eles têm todos os motivos para acreditar na realização de grandes coisas. Para encerrar o terceiro quarto, ele acertou uma cesta além da meia quadra.

Nikola Jokic teve mais um triplo-duplo (24 pontos, 18 rebotes e 13 assistências). Não foi um jogo fácil para Denver, que entrou no último trimestre atrás. No entanto, eles prevaleceram e reafirmaram sua liderança no Ocidente.