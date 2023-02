Regras de altura de pilotagem mais altas criam um quebra-cabeça para as equipes de Fórmula 1

Japenas um centímetro e meio (15 milímetros), essa é a faixa estreita que pode separar o sucesso da decepção no início da temporada 2023 da Fórmula 1.

A medida é a distância adicional pela qual os pisos dos monolugares foram elevados acima do asfalto nos Regulamentos Técnicos da FIA para esta temporada.

Dito isso, pode-se pensar que com um canal mais largo embaixo do carro haverá menos problemas com relação ao boto, mas não é tão simples. A elevação das arestas exteriores do piso (as saias que quase tocam o chão), em 10 milímetros e o facto de terem de ser mais arredondadas, cria um espaço que vai dificultar a vedação do ar que passa por baixo, com uma consequente perda de eficiência nas curvas.

É um quebra-cabeça para os aerodinamicistas e eles não saberão se acertaram até colocarem o carro no circuito do Bahrein no dia 23 de fevereiro, para os primeiros testes de pré-temporada. Conforme informou a MARCA, os novos pisos serão as peças mais vistas nos testes de pré-temporada, para buscar o limite de eficiência e evitar o ressalto dos carros. Para alguns engenheiros é quase como começar do zero, depois de toda a experiência de 2022, tendo modificado as distâncias.

Já são dois nomes de destaque, Christian Horner da Red Bull e Jan Monchauxda Alfa Romeo, que se referiu à altura do carro e à mudança de regulamento como um ponto crucial para os carros deste ano durante seus respectivos lançamentos.

No caso do diretor técnico da Sauber, ele não tem certeza se a nova altura do carro não dará uma solução permanente para aquela saturação ou bolsão de ar que se cria nas laterais dos carros do ano passado e que os faz saltar para uma maior ou menor extensão em altas velocidades.

“Espero que o boto não volte, porque só temos três dias de testes”, disse. Monchaux afirmou.

“Se nos encontrarmos em uma situação como no ano passado, teremos outro pesadelo. As expectativas são altas, considerando todos os métodos que usamos e podemos atrasá-lo, mas acho que ainda não podemos erradicar completamente esse fenômeno.

“O que se pode fazer é adiar ou atrasar o momento em que tudo dispara e estou confiante que, com as alterações do regulamento e os desenvolvimentos no terreno, vamos começar a adiar até chegarmos ao ponto em que nós o erradicamos. O que eu disse significa que provavelmente veremos alguns botos, mas espero que não sejamos o único time.”

Não pode ser simulado no túnel de vento

O problema é o mesmo de 2022, que esse efeito rebote não pode ser simulado nos testes dinâmicos do túnel de vento que atinge apenas velocidades de 180 km/h.

Na Aston Martin, Fernando Alonsoda nova equipe, eles também não têm certeza de que deixaram o salto para trás.

“Simular o problema é complicado”, reconheceu Eric Blandinvice-diretor técnico da Dan Fallows.

“Não existem muitas ferramentas que possam fazer isso. Do ponto de vista computacional, não dá para prever com um software normal. Não é só uma questão de rodar o carro no túnel de vento para ver se ele oscila: não funcionam assim porque é um problema dinâmico: as cargas aerodinâmicas estão em constante mudança.

“Focamos em fazer mudanças no carro deste ano que evitarão ‘porpois’, mas não podemos garantir que funcionaram até que o testemos na pista. Se sofrermos com isso, temos várias ferramentas em nosso arsenal para combatê-lo.”

Preocupações na Red Bull

Mesmo a equipe campeã, que no ano passado lidou melhor com esse problema desde o início, e contornou com sucesso as limitações de rigidez adicional do solo que a FIA impôs a partir de setembro (Spa), ao contrário de outras como a Ferrari, eles não têm tudo do seu jeito .

“No final do ano, houve muito pouco ‘porpoising'”, Horner afirmou.

“Portanto, todas as equipes tiveram que incorrer em muitas despesas para uma mudança de regulamento que provavelmente era desnecessária.”

Ele também está preocupado com o fato de que a capacidade de se adaptar a essas mudanças de regulamentação (altura) pode significar a diferença entre ser o primeiro ou o segundo.

Para a Red Bull, a questão do rebote é secundária, e o desempenho, que conquistou sem problemas em 2022, é a única questão que os interessa. O fato é que podem haver surpresas inesperadas, algo que sempre é bem-vindo para o espetáculo da F1.