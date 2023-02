Regras de isenção da NFL: por que alguns jogadores estão isentos e outros são agentes livres?

Cgalinha a NFLAs 32 equipes do time têm que reduzir suas escalações para o limite de 53 jogadores, o que significa que centenas de jogadores de futebol são cortados e seus futuros se tornam incertos.

Para esses jogadores, que somaram aproximadamente 800 em 2022, eles enfrentam um dos dois destinos: entrar no processo de renúncia da NFL ou se tornar agentes livres.

Se eles caem em renúncias e precisam esperar que o processo seja concluído ou se tornam um agente livre, o que significa que podem assinar por qualquer equipe a qualquer momento, determina seu futuro.

Quando as renúncias se aplicam na NFL?

As renúncias se aplicam apenas a jogadores com quatro anos ou menos de experiência jogando na NFL, o que os torna elegíveis para o processo de renúncia da NFL.

Isso significa que uma isenção só pode ser aplicada a jogadores jovens que estão nos primeiros anos de suas carreiras no futebol.

Isso significa que, caso sejam cortados, eles não saem do time como free agent, mas entram no processo de renúncia.

Qual é o processo de renúncia da NFL?

O processo de renúncia da NFL segue a ordem de prioridade de renúncia da mesma forma que a ordem de draft mais recente, até a terceira semana da temporada regular da NFL.

Após esse ponto, a ordem muda e representa a classificação atual da NFL na ordem inversa, o que significa que o time com o pior histórico tem a maior prioridade.

Quando o processo de renúncia não se aplica, com um jogador imediatamente se tornando um agente livre?

Se um jogador tiver mais de quatro anos de serviço, ele se tornará um agente livre quando for cortado de uma escalação.

A única exceção a esta regra é se um veterano for cortado após o término do prazo de negociação da NFL e for cortado durante a temporada regular.

Se for esse o caso, eles não se tornarão um agente livre e também entrarão no processo de renúncia.

Isso significa que eles podem acabar em qualquer escalação, o que pode ser uma má sorte ou podem ser escolhidos por um time com chance de vencer o torneio. Super Bowl.