Regras IRA e 401(k): quais são as novas regras e como elas afetarão?

Thouve algumas mudanças muito importantes nas contas de aposentadoria das pessoas, como o IRA e a 401 (k). Isso pode afetar cada indivíduo de maneira muito diferente, dependendo de sua situação financeira atual. Um projeto de lei de gastos do Congresso para 2023 fez mais de 90 modificações nas regras da conta de aposentadoria. Houve muito debate e muitos atrasos que não permitiram o preço final dessa conta de gastos. Depois de muita deliberação, foi definido em US$ 1,7 trilhão para 2023, a fim de evitar uma paralisação parcial do governo. Esse cenário acontece todos os anos e é sempre uma luta entre democratas e republicanos.

Além de fazer de tudo para manter o governo operacional, esta lei também faz muitas modificações significativas nas regras das contas de aposentadoria, como o 401 (k) planos, IRAs e Roth IRAs. Essas mudanças seguem a linha das emendas do Secure Act de 2019. As pessoas estão chamando de Secure 2.0 Act de 2022. Aqueles que não sabem, Secure é a abreviação de Setting Every Community Up for Retirement Enhancement. Continue lendo para ver quais foram as maiores mudanças.

Quais são as maiores mudanças nas regras das contas de aposentadoria?

Para as pessoas que se aposentarão em breve ou já se aposentaram, as maiores mudanças para a maioria dos americanos são a extensão da idade para distribuições mínimas exigidas e maiores limites de recuperação para pessoas com mais de 60 anos. No entanto, existem mais de 90 mudanças variadas de aposentadoria no total que veio dentro deste enorme pacote de gastos. Após a assinatura de Biden, há algumas mudanças na conta de aposentadoria que entrarão em vigor naquele exato momento. Outros começam em 2024 e contaremos o que você precisa saber.

As novas regras são muitas, mas não são tão difíceis de memorizar. Primeiro, o Secure 2.0 Act elevou a idade para distribuições mínimas exigidas de 72 para 73 anos. Ele aumentará para 75 exatamente uma década após 1º de janeiro de 2023. As novas regras também oferecem menos penalidades por não tomar RMDs. Antes dessa mudança, havia uma grande multa de 50%, com redução de 25% e reduzida para 10% se esse erro fosse corrigido em tempo hábil. Todas as reduções de penalidades entram em vigor imediatamente, agora que o presidente Biden assinou a lei. Há também novas regras para saques antecipados, modificação do crédito fiscal do IRA, novos limites de contribuição, economia de dinheiro para a aposentadoria por meio do pagamento de empréstimos estudantis e muito mais.