Rei Charles III planeja ‘o oposto de um pedido de desculpas’ por lidar com o príncipe Harry

CEnquanto alguns dos mais próximos da Família Real esperavam que a próxima coroação de Rei Carlos III amenizaria as tensões, não parece que o evento vá mudar alguma coisa.

Se Príncipe Harry e Meghan Markle compareça ou não, ainda há muita má vontade na Família Real.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Portanto, não parece que Príncipe Harry e Meghan Markle receberá um pedido de desculpas em breve pela forma como foram tratados ao longo dos anos, de acordo com as revelações de seu programa da Netflix e seu livro ‘Spare’.

“Não acho que Sua Majestade queira se desculpar por nada no momento, muito pelo contrário”, disse uma fonte ao The Sun.

“Ainda há uma enorme quantidade de má vontade fervendo na família.”

O príncipe Harry e Meghan Markle comparecerão à coroação do rei Charles III?

Ainda não está claro se o acampamento de Sussex estará lá para a coroação de Rei Carlos III em 6 de maio.

Os convites ainda não foram enviados a ninguém, e eles podem nem receber um convite formal, pois sempre tiveram um convite aberto para todos esses eventos nos últimos anos.

Em qualquer caso, provavelmente haverá conversas com Príncipe Harry e Meghan Markle para confirmar se eles estão vindo e fazer os preparativos.

“As conversas ainda podem acontecer nas próximas semanas sobre a presença dos Sussex”, disse a mesma fonte real ao The Sun.

“Mas eles vão esperar muito tempo por um pedido de desculpas. Há muita dor.”

Não é apenas Rei Carlos IIIcomo o chefe da família, que foi prejudicado pela campanha de mídia de seu filho, com seu irmão Príncipe William acredita-se estar particularmente chocado e zangado com todas as revelações que agora foram tornadas públicas por Príncipe Harry.