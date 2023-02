Rei Charles não terá tempo para reunião privada pré-coroação com o príncipe Harry: relatório

Etodo mundo quer saber se Príncipe Harry vai atender do rei Carlos III coroação em maio, ele ainda não foi convidado, mas o rei ainda não convidou ninguém. Aliás, a assessoria de imprensa da Família Real confirma que ainda é muito cedo para os convites chegarem. O rei poderia facilmente marcar um encontro privado com seu filho, já que eles moram tão longe um do outro. Mas um dos amigos próximos do rei Charles recentemente falou com A Besta Diária sobre um possível encontro entre pai e filho. Essa resposta foi muito clara sobre se o rei se encontrará com seu filho ou não.

Rei Charles faz primeira aparição pública desde o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry

Dado que o dia da coroação será um dia agitado, é improvável Rei Carlos III vai entreter qualquer tipo de público, mesmo que seja seu filho. O nome desse amigo do rei Charles não foi revelado, mas o The Daily Beast obteve a seguinte citação dessa pessoa: “Charles adora Harry e quer que ele esteja lá. Mas ele tem uma coroação para organizar. Ele simplesmente não terá o hora de organizar um encontro especial com Harry.”

Harry e Meghan chegarão à coroação do rei?

Há relatos conflitantes sobre se Príncipe Harry e Meghan Markle assistirá à coroação. O Mail on Sunday informou que membros do Família real revelaram a eles que ambos estão participando do grande evento. Mas outras fontes de informação estão relatando que o casal pode recusar o convite. Lembre-se de que o príncipe Harry tem a intenção de obter um pedido de desculpas de seu irmão e de outros membros do Família real. Se eles conseguirem, o mundo inteiro vai querer ver como eles interagem com o resto da família.