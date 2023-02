Relato de lesão de D’Angelo Russell após deixar o jogo Lakers x Warriors na quinta-feira

ATodos os torcedores do Lakers estavam extremamente preocupados com D’Angelo Russell’s saída repentina do Lakers x Warriors jogo. Em determinado momento do jogo, ele pisou no pé de Donte DiVincenzo e torceu o tornozelo direito. Essas lesões às vezes podem ser mais graves do que parecem à primeira vista e Russell teve que deixar imediatamente a quadra na Crypto.com Arena. Lakers ainda acabou vencendo o jogo com domínio, mas eles realmente precisam de um jogador como Russell, especialmente após as saídas de Westbrook e Beverley durante o prazo de negociação. Na sexta-feira, todos nós recebemos algumas notícias sobre o exame a que ele foi submetido.

O tornozelo de D’Angelo Russell está bem?

De acordo com o relatório da varredura, D’Angelo Russell’s O tornozelo não tem fratura que os médicos possam detectar. Este é um relatório positivo sobre a lesão, mas os médicos ainda pedem paciência e querem que o jogador recupere dia após dia. Ele ainda teve uma entorse feia que precisa se recuperar totalmente para poder voltar a jogar. Um status que é considerado ‘dia-a-dia’ não é encorajador para Lakers fãs que queriam ver Russell voltando para o próximo jogo. Antes de sair de jogo com aquela lesão precoce, D’Angelo já somava dois pontos, quatro bolsas e três assistências em apenas nove minutos de jogo.

Apesar de sua possível ausência, o Lakers ainda tem Dennis Schroder para substituí-lo em qualquer jogo que Russell perca. Durante o jogo contra o Warriors, Dennis marcou 13 pontos em 27 minutos jogados. Mas a ausência de Russell também deve dar a ambos Austin Reaves e Lonnie Walker IV mais minutos contra os próximos adversários. Azar para Russell, que voltou para onde tudo começou para sua carreira na NBA. Ele ainda está bastante ansioso para provar seu valor no time que mais ama desde criança. Nesta temporada, Russell já perdeu três jogos devido a uma lesão após sofrer um pequeno problema no joelho em dezembro.