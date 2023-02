Relatório bombshell afirma que COVID-19 vazou de laboratório chinês

Tele Departamento de Energia dos EUA teria enviado um relatório confidencial ao casa branca e membros de Congresso indicando que o vírus causador COVID 19 provável vazou de um laboratório chinês.

Diz-se que o relatório se baseia em novas informações e representa um forte contraste com a conclusão de “confiança moderada” anteriormente alcançada pelo FBI. Segundo fontes que leram o relatório, o Departamento de Energia chegou à sua determinação com “baixa confiança”.

No entanto, o julgamento é significativo, uma vez que o departamento supervisiona o programa de armas nucleares americano e tem um grande conhecimento científico.

As razões exatas pelas quais as duas agências chegaram a conclusões diferentes permanecem desconhecidas, já que as fontes se recusaram a revelar a nova inteligência citada pelo Departamento de Energia. O Conselho Nacional de Inteligência e quatro outras agências não identificadas ainda acreditam que o vírus se originou da transmissão natural de um animal infectado com “baixa confiança”.

Enquanto isso, o Agência de Inteligência Central e outra agência não identificada supostamente permanecem indecisos sobre o assunto.

Embora não haja uma resposta definitiva sobre a origem da COVID 19a Casa Branca instruiu todos os elementos da comunidade de inteligência a colocar esforços e recursos na investigação do assunto.

Em uma declaração para CNN‘s “Estado da União”, Casa Branca Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan declarou: “O presidente Biden orientou, repetidamente, todos os elementos de nossa comunidade de inteligência a colocar esforços e recursos para chegar ao fundo desta questão. E se obtivermos mais insights ou informações, iremos compartilhá-los com o Congresso e iremos compartilhe com o povo americano. Mas agora, não há uma resposta definitiva que surgiu da comunidade de inteligência sobre esta questão.”

O Departamento de Energia relatório é uma atualização de um documento de 2021 da Diretora de Inteligência Nacional Avril Haines‘ escritório, que foi preparado à luz da nova inteligência, estudo adicional da literatura acadêmica e consulta com especialistas externos, de acordo com um alto funcionário da inteligência. A atualização tem menos de cinco páginas e não está claro se uma versão não classificada será tornada pública.

Ano passado, Republicanos do Senado divulgou um relatório provisório que encontrou o vírus provavelmente vazou de um laboratório chinêse que “a hipótese de origem zoonótica natural não merece mais o benefício da dúvida ou a presunção de exatidão”.

O vírus reivindicou mais de 6,8 milhões de vidas em todo o mundoIncluindo 1,1 milhões nos EUA. A notícia do relatório do Departamento de Energia certamente aumentará o debate em andamento em torno das origens da COVID 19.

Que informações o relatório supostamente revelou?

O Departamento de Energia dos EUA realizou uma avaliação classificada que encontrou três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan adoeceu e foi hospitalizado em novembro de 2019, pouco antes de a China confirmar a Surto de covid-19.

A avaliação não fornece uma conclusão definitiva sobre as origens do COVID-19, mas levanta a possibilidade de que o vírus tenha escapado do laboratório devido a protocolos de segurança inadequados. Espera-se que a avaliação seja apresentada a Presidente Biden breve.

As origens do vírus têm sido um tema de debate desde o início da pandemia, há mais de um ano. O Organização Mundial de Saúde conduziu uma investigação em Wuhan no início deste ano e concluiu que era “extremamente improvável” que o vírus viesse de um laboratório.

No entanto, muitos criticaram a investigação por falta de transparência e por depender demais das informações fornecidas pelo governo chinês. As autoridades americanas têm falado cada vez mais sobre a possibilidade de o vírus ter vindo do laboratório de Wuhan.

Em maio de 2021, o presidente Biden ordenou que as agências de espionagem dos EUA investigassem as origens do vírus, incluindo se ele pode ter vindo do laboratório. O relatório do Departamento de Energia é o mais recente desenvolvimento nesta investigação.

Determinar as origens do vírus é importante não apenas para entender como ele surgiu, mas também para prevenir futuras pandemias. A questão provavelmente continuará sendo um ponto de tensão entre o EUA e Chinaque negou que o vírus tenha vindo do laboratório de Wuhan e criticou os EUA por politizar o assunto.