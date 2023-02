Relatório: Dak Prescott dos Cowboys foi avisado de que ele tem mais uma temporada para intensificar ou ele irá embora

Aapós uma de suas piores temporadas como zagueiro titular do Dallas Cowboys em termos de interceptações, e após sua segunda derrota consecutiva nos playoffs para o São Francisco 49ers, Dak PrescottOs dias de QB de Dallas parecem estar contados.

De acordo com um relatório de Jason Smith da Fox Sports Radioa direção do time já informou a Prescott que se ele não der um passo à frente em seu jogo nesta temporada e levar o time mais longe nos playoffs, está fora.

Jason Smith: “Os Cowboys colocaram oficialmente Dak Prescott em alerta” https://t.co/d78IMhdYRg ? Timothy Imholt (@TimothyImholt) 22 de fevereiro de 2023

Dallas procuraria um novo QB no draft

“Com o que ouvimos dos Cowboys nas últimas 24 horas, Dak Prescott está em sua última temporada com o Dallas se não der um passo à frente. Ele irá embora após esta temporada”, disse Smith.

“Portanto, Dallas foi vinculado a prospectos QB nos últimos dois dias. Foi relatado que eles estão ‘intrigados’ com CJ Stroudmas Stroud provavelmente será a segunda escolha no draft, então pular da posição 20 para a posição 2 provavelmente seria difícil”, acrescentou.

“O outro QB ao qual eles estavam ligados hoje era Hendon Hooker. Foi relatado que eles olharam muito para ele. Hooker está saindo de uma ruptura do ligamento cruzado anterior e provavelmente teria sido um jogador do primeiro turno se não fosse por isso. Mas com o grande número de jogadores que serão escolhidos este ano, Hooker vai escorregar para o final da primeira rodada ou início da segunda…”

Nos últimos dois dias, os Cowboys foram ligados a CJ Stroud e Hendon Hooker. Esta é uma mensagem ENORME para Dak Prescott. Dallas vai “Jordan Love” Dak e draftar um QB nesta temporada – o que significa que Dak tem na próxima temporada para provar que pode vencer ou os Cowboys vão trocá-lo e seguir em frente. ? Jason Smith (@howaboutafresca) 22 de fevereiro de 2023

Sem citar outras fontes além de seus insiders na equipe, Smith concluiu: “Então, aqui está a conclusão disso: Dak Prescott está em seu último ano jogando melhor e silenciando seus críticos, ou então ele estará em um time diferente em um ano. .”

O relatório acrescenta que seria menos complicado para Dallas se livrar de Prescott do que para Green Bay se livrar de Aaron Rodgers. “Seu contrato não é tão complicado com o dinheiro quanto alguém como Aaron Rodgers… Se os Cowboys quisessem se livrar de um Dak Prescott de 30 anos depois deste ano, um time definitivamente estaria disposto a fazê-lo. Isso é o aviso dos Cowboys Dak”, disse ele.