Relatório: O tempo de Aaron Rodgers com os Packers acabou de acordo com seu GM

EUnas temporadas de 2020 e 2021, Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers terminou com honras de MVP no NFL Honors e duras decepções nos playoffs. Na campanha de 2022, o MVP do Super Bowl XLV teria qualquer uma dessas duas realidades – ele não foi nem remotamente o melhor jogador do ano e não houve decepção nos playoffs, já que seu time nem se classificou para os playoffs.

De acordo com um relatório de Tom Silverstein, do Milwaukee Journal Sentinel, essa realidade atingiu duramente a organização “Cheeseheads”, como gerente geral Brian Gutekunst já pensa no futuro, onde Rodgers não é propriamente o protagonista.

Aaron Rodgers em sua próxima jogada depois de perder os playoffs: não seiLAPRESSE

O plano do GM dos Packers em relação a Aaron Rodgers

“Em um ponto no final do ano passado, o gerente geral do Green Bay Packers, Brian Gutekunst, disse a um colega da NFL que estava convencido de que era hora de a organização deixar (Rodgers)”, relatou Silverstein.

Segundo a mesma reportagem, a ideia de Gutekunst é concretizar o plano que iniciou no final da época e passar as rédeas da equipa a Jordan Loveo quarterback Green Bay selecionou na primeira rodada (# 26 no geral) no Draft de 2000.

As dificuldades dos Packers em negociar Aaron Rodgers

Parte do problema para os Packers é que eles ofereceram a Rodgers, que completará 40 anos em dezembro, três temporadas, Extensão de contrato de US$ 150 milhões na entressafra. Para se livrar do A-Rod, eles terão que encontrar outra franquia disposta a compensar o Green Bay, além de se ajustar à natureza tóxica do contrato do ex-jogador de futebol universitário com o Ursos Dourados da Califórnia.

Tem sido relatado que o Jatos de Nova York estão interessados ​​principalmente em fazer de Rodgers seu novo quarterback, talvez reestruturando o contrato atual. Não seria a primeira vez que “Gang Green” contrata os serviços de um lendário jogador do Packers. Vale lembrar que na temporada de 2008 eles deram Brett Favre um novo lar.