Relatório: Patrick Mahomes e ESPN vítimas de história falsa alegando que QB trapaceou com drogas no Super Bowl LVII

Fake news é uma coisa normal hoje em dia na Internet, no entanto, quando alguém paga para que apareçam como publicidade em diferentes redes sociais como Facebook, Instagram e Messenger o problema se torna mais sério. Um escândalo envolvendo indiretamente Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes e ESPN como vítimas é o exemplo mais recente desse problema.

Uma investigação do snopes.com revelou que artigos de proveniência desconhecida geraram confusão, pois supostamente eram histórias da ESPN relatando que Mahomes estava enfrentando uma investigação por “alegações de trapaça” de uso de drogas para melhorar o desempenho em Super Bowl LVII.

A suposta história da ESPN acusando Mahomes de trapacear

O artigo teve o design e “look and feal” do portal de notícias ESPN.com e seu texto, divulgado em 15 de fevereiro, afirmava que o MVP dos Super Bowls LIV e LVII havia usado “Erexo Plus” e “High Pump” para melhorar seu desempenho durante o jogo do campeonato da NFL.

Ao clicar nas publicações, o usuário era encaminhado para este site criado especificamente para fazer o leitor acreditar que se tratava realmente de uma nota com informações da ESPN, mas snopes.com já soube que a rede esportiva não teve nenhum envolvimento. Isto é uma fraude.

Não se sabe quem pagou pela publicidade das histórias falsas

Ainda não se sabe de onde saiu o dinheiro para esses anúncios serem publicados nas diversas redes sociais citadas acima e nem Mahomes nem ESPN comentaram sobre o assunto.

Os Chiefs derrotaram o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII em 12 de fevereiro em State Farm Stadium em Glendale, Arizona. Mahomes foi eleito MVP do jogo do Troféu Vince Lombardi e da temporada regular, apesar de ter sofrido uma entorse no tornozelo duas semanas antes e sofrido uma pancada no segundo quarto do jogo.