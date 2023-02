Renda básica: como obter $ 6.000 em dinheiro por um ano?

Tgoverno implementará um programa piloto de US$ 500 por mês, que começará nesta primavera. Em Rochester, Nova Iorque. Os detalhes não foram finalizados, mas 175 pessoas receberão esse benefício por um ano inteiro, de acordo com o Black Community Focus Found.

Os pagamentos serão incondicionais, regulares e em dinheiro. No segundo ano deste programa, outro grupo de 175 pessoas receberá o mesmo valor. O custo do programa é estimado em US$ 2,2 milhões.

“O programa GBI fornecerá às comunidades marginalizadas recursos críticos e ajudará a fechar a lacuna de riqueza da comunidade, ao mesmo tempo em que aumentará a capacidade de nossos residentes se tornarem proprietários”, disseram as autoridades municipais em um comunicado.

Outros estados também terão este programa

Iowa é outro estado que terá um programa semelhante. 110 pessoas receberão um pagamento mensal de $ 500 por dois anos para cobrir suas necessidades básicas. O prazo para se candidatar é 27 de fevereiro.

Em Massachusetts o programa ajudará de 600 a 700 pessoas com um pagamento mensal de US$ 200 a US$ 400.

Na Califórnia, US$ 500 serão oferecidos por alguns meses. Alasca, Arizona, Virgínia, AtlantaChicago, Columbia são algumas das cidades que terão programas semelhantes.