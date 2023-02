Renda garantida: quem receberá um pagamento mensal de $ 500 sem restrições ou comprovação de emprego

Inflação e dificuldades econômicas são uma constante para muitos americanos que estão lutando para sobreviver durante este inverno, pois o ano continua trazendo preços mais altos de energia, já que muitos tentam se aquecer, agora um grupo de artistas em Minnesota receberá pagamentos mensais graças ao lançamento de um novo programa de renda garantida.

A partir de março, 75 artistas será incluído no Trampolim para a renda mínima garantida das artes para artistas em Minnesotaque é uma continuação de um programa de renda garantida lançado em 2021.

Destina-se a ajudar artistas em dificuldades em St. Paul, mas também expandindo para Condado de Otter Tail no estado, fornecendo-lhes um pagamento mensal de $ 500 para o próximo 18 meses.

Quem é elegível para receber este pagamento mensal de $ 500 em Minnesota?

Este programa piloto visa impactar a vida de artistas, portadores de cultura e trabalhadores criativos em nível de bairro, de acordo com um comunicado de imprensa das autoridades

Os fundos são de uso gratuito e nenhum requisito de trabalho precisa ser cumprido.

Não há inscrições para este programa, pois as autoridades selecionarão aleatoriamente os 75 participantes de um grupo qualificado de artistas da área.

Eles escolherão aqueles afetados pela pandemia que já receberam fundos do Fundo de Alívio de Emergência Pessoal de Coronavírus do Springboard e outras ajudas do governo.

O 75 artistas serão divididos da seguinte forma, 50 serão selecionados nos bairros Frogtown e Rondon em São Pauloenquanto 25 mais serão escolhidos de Condado de Otter Tail.