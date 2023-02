Renner anuncia fechamento oficial de loja

A Renner, grande varejista brasileira, anunciou o fechamento de uma de suas lojas. Trata-se de uma unidade da Youcom, marca de estilo de roupas joviais da empresa, localizada no shopping center Zaffari, em Porto Alegre (RS). A loja foi a primeira unidade da Renner, inaugurada em 2013.

De acordo com informações da gestão do shopping Zaffari, o fechamento da loja se deu por motivos de “questões estratégicas” da empresa.

É válido ressaltar que essa não é a primeira loja que é fechada no shopping Zaffari. Isso porque, recentemente, uma unidade do Burger King também anunciou o seu fechamento. De acordo com informações da gestora do shopping, outras marcas ocuparão os lugares vagos em breve.

Youcom

A Youcom, como já mencionado, faz parte da empresa Renner. A marca trabalha com peças de roupas e acessórios joviais e atualmente possui mais de 80 lojas espalhadas pelo país. Além disso, os clientes podem contar com compras na loja virtual.

Loja famosa tem falência decretada

Na última semana, a Justiça de São Paulo decretou a falência da Livraria Cultura, uma das mais famosas do país. De acordo com informações oficiais, o fim da empresa se deu em razão do não cumprimento do plano de recuperação judicial.

É importante salientar que a Livraria Cultura teve o plano de recuperação judicial aprovado há mais de quatro de anos. No entanto, em 2021 a empresa entrou com uma nova solicitação de um plano para recuperação, que não foi seguido corretamente pela livraria, o que ocasionou a falência.

Falência da Livraria Cultura

A princípio, o primeiro plano de recuperação judicial apontava a dívida da empresa no valor de R$ 280 milhões. De acordo com a Livraria Cultura, desde 2014 a redução no mercado editorial tem afetado as suas finanças. Além disso, a crise econômica enfrentada no país fez com que a situação piorasse.

Hoje, a empresa possui apenas duas lojas, sendo uma em Porto Alegre (RS) e outra na cidade de São Paulo. A última, localizada no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, é considerada uma das principais livrarias do país.

A saber, de acordo com o juiz do caso, Ralpho Waldo de Barros, o principal motivo da falência da Livraria Cultura estava relacionado a alguns desacordos com o plano de recuperação.

Algumas pendências da empresa foram divulgas, como o não pagamento de dívidas trabalhistas e credores, o não envio de documentos dentro de prazos estabelecidos, dentre outras situações. De acordo com informações oficiais, a dívida da empresa supera o valor de R$ 1,6 milhão.