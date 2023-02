Renovação de Modric depende de Bellingham e Kroos

Ccom o Mundial de Clubes ganho, Real Madrid se preparam para o trecho mais decisivo da temporada. Nas próximas cinco semanas, seu destino nas três competições em que ainda está disputado ficará muito mais claro: a LaLiga (que se tornou muito difícil com Barcelona 11 pontos à frente deles), na Copa do Rei (uma meia-final a duas mãos com os Blaugrana) e na Liga dos Campeões (empate com os finalistas do ano passado Liverpool).

O plano está em andamento

Entretanto, nos gabinetes de Valdebebas já se trabalham para planear e montar o plantel para a próxima temporada. Como acontece todos os anos, há decisões claras quanto à continuidade ou não de alguns jogadores, e noutros casos o desempenho individual até ao final da época e como termina a época a nível geral.

Houve casos como o de Daniel Ceballosque em outubro estava quase certo de sair e agora o clube vai oferecer a ele uma renovação em vista do bom desempenho nesta última etapa.

Benzema insubstituível

Karim Benzemacujo contrato termina no verão, terá a possibilidade de renovação por mais uma temporada, como é regra do clube para jogadores com mais de 30 anos (ele tem 35), e há uma cláusula em seu contrato que garante essa possibilidade de prorrogação caso vença a Bola de Ouro.

É a figura principal da equipa e apesar das cinco lesões musculares sofridas até ao momento esta temporada, que o levaram a falhar 13 jogos, tem 14 golos e 4 assistências em 22 jogos.

Modric e Kroos posam com o troféu do Mundial de Clubes, o quinto que conquistam juntos.REAL MADRID

Kroos tem a liberdade de escolher

Toni Kroos é um caso muito especial. Aos 33 anos, ele cogita a possibilidade de se aposentar do futebol no final da temporada, e o clube está de olho em sua decisão. O alemão já disputou 30 jogos, 26 deles como titular (2 golos e 4 assistências), só falhou um devido a uma gripe e esta temporada é o terceiro jogador do plantel com maior percentagem de minutos jogados ( 71%) depois de Vinícius e Valverde. No ano passado jogou 65% do total e foi o oitavo jogador mais utilizado por Ancelotti.

Dentro do Real Madrid também estão tranquilos quanto ao futuro do alemão porque não se discute: se quiser continuar renova por mais um ano.

Modric aguarda uma oferta

Lucas Modric disputou até ao momento 29 jogos (5 golos e 3 assistências), 21 deles como titular, só falhou dois jogos devido a dores musculares e em minutos é o nono jogador do plantel do Real Madrid que disputou o mais (60%), um pouco menos que no ano passado (foi o sétimo jogador com 66%). O croata gostaria de continuar por mais um ano e aguarda um telefonema do Real Madrid para lhe oferecer uma renovação de temporada. Por sua vez, o clube não fez tal oferta porque quer saber se pode fazer a contratação estratégica que se propôs para reforçar o elenco e completar a transição de um lendário meio-campista: o inglês Jude Bellingham.

Incompatível com Bellingham

Jude Bellingham em um de seus jogos com o Dortmund. Ele tem 10 gols e 6 assistências.EFE

O Mundial de Clubes deixou mais uma vez claro que em partidas importantes, Kroos e Modric são titulares fixos de Ancelotti. Esta é uma das razões pelas quais os diretores esportivos veem os dois meio-campistas veteranos como incompatíveis com Bellingham na próxima temporada, caso o homem do Dortmund acabe chegando. E a idade é o principal fator que os leva a pensar que no caso de não oferecer a renovação a um dos dois, teria de ser Modric. Além de suas características de jogo, ele é considerado mais parecido com o inglês.

Estes são os pedágios que acompanham as tremendas exigências do clube mais exigente do mundo. Porque a ideia de jogadores lendários se aposentarem no Real Madrid soa muito bem, mas quase nunca é verdade.

Dentro do clube, eles acreditam que se esse cenário acontecesse, seria o próprio Luka Modric quem entenderia a situação. E perante um cenário que muito provavelmente o levaria a ser titular no banco, saberia afastar-se, pondo fim à sua espetacular passagem pelo Real Madrid após onze temporadas em que deu um contributo decisivo para o a segunda época de ouro do clube. Mas para isso acontecer, o Madrid teria que contratar Bellingham e Kroos teria que decidir ficar mais um ano.