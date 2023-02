Reportagem: Chateado com a saída de Kyrie Irving, Kevin Durant considera uma troca dos Nets

Tele Brooklyn Nets estão em uma situação difícil depois Troca de Kyrie Irving para o Dallas Mavericks último fim de semana, especialmente com Kevin Durant à frente do Prazo comercial da NBA. Em meio à saída do armador, já há sinais de que KD não está nada feliz com a decisão de trocar Kyrie. Tem sido um período difícil entre Irving e a organização Brooklyn Nets durante o pico da pandemia de Covid-19. A relação entre os dois lados chegou a um ponto sem volta e Kyrie pediu seu pedido de troca.

Isso supostamente surpreendeu Kevin Durant, que já sofreu a troca de James Harden no ano passado e agora tem que aguentar essa. Ele é atualmente o único All-Star restante na organização e as coisas estão saindo do controle para o proprietário. Joe Tsai. De acordo com relatórios de ESPN, a estrela está atualmente em negociações prolongadas com a liderança do Nets para ver para onde o time está realmente indo. Não há mais Kyrie e jogadores de nível inferior definitivamente não é o que KD imaginou quando chegou ao Nets. A esta hora de terça-feira, um negócio não está fora de questão para Durant.

As opções de Durant para uma troca

Não podemos esquecer que Kevin Durant já havia solicitado uma troca na temporada passada porque não fazia ideia de para onde o Brooklyn Nets estava indo após a saída de James Harden. Atualmente, ‘A Barba’ está indo muito bem no Philadelphia 76ers e Kyrie agora vai jogar com Luka Doncic no Dallas Mavericks. As coisas não poderiam ser mais difíceis para Kevin Durant agora. Até agora, os Nets estão firmes em sua decisão de não trocar por KD, mas o jogador pode muito bem apresentar seu próprio pedido de troca. Se isso acontecer, o Brooklyn Nets pode ser um dos maiores fracassos de equipe da história da NBA.

As conversas entre os dois lados continuam, mas os Nets têm tudo a perder aqui porque não têm argumentos para provar que têm um projeto vencedor. As opções de Durant permanecem no Ocidente com o Phoenix Suns, Los Angeles Lakers ou Los Angeles Clippers. O celtas de Boston também permanecem uma opção. Qualquer uma dessas equipes que obtiver KD se tornará uma candidata instantânea ao título na segunda metade da temporada. É difícil dizer se os Nets conseguirão convencer Durant a ficar, mas nada é impossível.