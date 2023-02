Repórter da Flórida desiste de cobrir tiroteio em massa onde colega foi morto

Uma jornalista da TV da Flórida começou a chorar ao vivo para as câmeras enquanto cobria um tiroteio em massa que ceifou a vida de um de seus colegas.

Correspondente da WESH Luana Munoz estava fazendo uma filmagem ao vivo do lado de fora de um hospital de Orlando na noite de quarta-feira, depois de saber que um colega jornalista Dylan Lyons foi uma das 3 vítimas mortas a tiros nos ataques selvagens que deixaram 2 outras pessoas gravemente feridas. As vítimas sobreviventes foram levadas às pressas para o hospital.

Munoz abriu seu relatório com a voz embargada e enxugando uma lágrima do olho. Ela disse: “Peço desculpas. Isso é realmente difícil de cobrir. Este é o pior pesadelo de todo repórter. Voltamos para casa à noite com medo de que algo assim aconteça e foi isso que aconteceu aqui.”