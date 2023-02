Residente do leste da Palestina, Ohio rasga federais sobre desastre químico de descarrilamento de trem

Reproduzir conteúdo de vídeo



Uma família lidando com as consequências do desastre químico tóxico em Ohio diz que sua saúde e sua propriedade estão em declínio sem fim à vista … e estão chateados com a resposta do federal.

Nathan Izoticcuja família é dona de uma casa a três quilômetros do descarrilamento do trem que liberou produtos químicos tóxicos no ar, na água e no solo, juntou-se a nós no “TMZ Live” na sexta-feira e compartilhou como é a vida das pessoas na área … e é t bonito.



Apesar de receber luz verde para ir para casa, Nathan diz que ele e sua família ainda estão sofrendo de dores de cabeça, confusão, cansaço, vômitos e dificuldade para respirar… riacho correndo pelo quintal e tudo cheira a produtos químicos.

Talvez seja o sinal mais contundente do que está acontecendo… Nathan diz que não há absolutamente nenhum sinal de vida selvagem… e seu cachorro continua vomitando.

Claro, já se passaram duas semanas desde o dia 2 de fevereiro. 3 descarrilamento de trem que deu início ao desastre ambiental, e Nathan diz que as pessoas estão fartas da falta de ajuda dos federais.

A maneira como ele vê … as autoridades e a EPA estão “nos irritando e nos dizendo que não está chovendo”.

Nathan quer ver as investigações e a responsabilização do operador ferroviário, Norfolk Southern… e ele e sua esposa estão planejando entrar com uma ação legal.