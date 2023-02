Restituição de Imposto: Sua restituição ainda não chegou? Duas maneiras de entrar em contato com o IRS sem ligar

Cesperando por um restituição de imposto pode ser cansativo, especialmente ao tentar entrar em contato com alguém no Receita Federalque segundo o Advogado Nacional do Contribuinte denuncie, responda apenas por volta 13% de seus mais de 170 milhões chamadas que recebem com um assistente real.

Como entrar em contato com a Receita Federal para tirar dúvidas e localizar minha restituição de imposto?

Apesar do IRS adicionar mais 5.000 operadoras de telefonia este ano, eles insistem que as pessoas devem tentar primeiro o site www.irs.gov.

Como usar “Onde está meu reembolso?” ferramenta?

Outra ferramenta disponível é a opção “Onde está meu reembolso” em seu site, que exigirá que você forneça seu CPF ou número de identificação do contribuinte, o status de sua declaração e o valor exato do reembolso que você solicitou em seu retorno.

Como o IRS Interactive Tax Assistant pode me ajudar?

O Assistente de Imposto Interativo do IRS pode ser muito útil, fornecendo as respostas às suas perguntas sobre impostos para os contribuintes que se preparam para registrar sua declaração.

Os contribuintes podem usar o Assistente Fiscal Interativo para obter respostas às perguntas mais comuns e específicas sobre a declaração de impostos que os ajuda a garantir o preenchimento correto de sua declaração de impostos.