Resultados Bellator 291: Yaroslav Amosov defende título, brilhante na primeira luta desde o conflito Rússia-Ucrânia

Yaroslav Amosov não poderia ter lutado melhor em seu retorno ao cage na luta principal do Bellator 291 em Dublin, unificando os cinturões com uma decisão dominante sobre o campeão interino Logan Storley na noite de sábado.

Amosov interrompeu sua carreira em 2022 para defender sua Ucrânia natal da invasão russa; Storley conquistou o título provisório nesse meio tempo. Finalmente de volta à ação, Amosov exibiu um jogo mais completo e separou Storley por cinco rodadas quase dois anos e meio após seu primeiro encontro.

Amosov conectou à vontade com socos e chutes nos primeiros rounds e defendeu facilmente a queda de Storley na terceira estrofe, acertando-o nos pés e balançando-o duas vezes nos rounds três e quatro, fazendo o suficiente para vencer uma decisão e ir embora como o melhor até 170 libras no elenco do Bellator.

“Um ano atrás ontem, louco [Vladimir] Putin iniciou uma grande guerra em meu país”, disse Amosov em sua entrevista pós-luta. “Ele quer matar crianças e todas as pessoas ucranianas. Obrigado ao exército ucraniano por defender meu país, obrigado a quem ajudou meu país. Por favor, não se esqueça do que está acontecendo.”

A sempre elétrica torcida irlandesa não teve motivos para comemorar nas duas lutas anteriores. O português Pedro Carvalho, que fez da Irlanda sua casa anos atrás depois de ingressar na equipe SBG, não conseguiu parar a luta de Jeremy Kennedy no evento co-principal, terminando por último na maior parte da luta. Kennedy venceu por decisão unânime e convocou o campeão dos penas Patricio Pitbull em seguida.

Bryce Logan também silenciou a multidão irlandesa com um estrondo muito necessário em sua luta leve com Peter Queally. Indo para o cage sem vencer em três participações no Bellator, Logan parecia relaxado momentos antes de o sino tocar, até mesmo cantando a música de entrada de Queally junto com a multidão.

Os dois trocaram socos com Queally tentando apoiá-lo contra a gaiola, mas Logan manteve a compostura e conseguiu garantir a paralisação no meio do segundo assalto, mirando no corpo antes de acertar uma cotovelada violenta no clinch que caiu Queally doeu muito. Logan continuou punindo até que o árbitro decidiu que era o suficiente.

A única luta feminina no card principal teve Sinead Kavanagh, peso pena, vingando a derrota para Janay Harding em 2018. Harding teve um início melhor em uma batalha em pé acirrada, mas Kavanagh acertou o melhor golpe da partida na segunda estrofe, desequilibrando Harding com a mão esquerda, mas incapaz de chegar perto de finalizar. Kavanagh continuou contra-atacando nos últimos cinco minutos para vencer por decisão unânime.

A abertura do card principal Ciaran Clarke superou confortavelmente o substituto de última hora Leonardos Sinis por 15 minutos para melhorar para 7-0 como profissional, seis deles ocorrendo em shows do Bellator Dublin. Sinis estava em uma seqüência de duas vitórias consecutivas em sua estreia promocional, mas o peso pena do SBG o derrubou implacavelmente várias vezes ao longo da luta para vencer por decisão.

Clique aqui para ver os resultados completos do Bellator 291.