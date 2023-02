Resultados BKFC Knucklemania 3: Lorenzo Hunt coloca Mike Richman para dormir com nocaute impressionante

Lorenzo Hunt provou que não importa o quão ruim as coisas fiquem, ele só precisa de um soco para acertar, e fez isso no evento principal do Knucklemania 3 do BKFC.

Hunt defendeu seu título dos meio-pesados ​​contra o campeão interino Mike Richman em uma luta principal no Tingley Coliseum em Albuquerque, NM

Richman teve um começo fantástico, acertando Hunt com uma enxurrada de socos e combinações. Hunt estava nas cordas no modo defensivo antes de cair.

Hunt voltou a se levantar e no próximo soco que deu, ele colocou Richman para dormir com um nocaute absolutamente impressionante. O jogador de 40 anos conquistou sua oitava vitória consecutiva.

Rebatedores de Austin Trout corajosos Diego Sanchez para a vitória da paralisação do médico

Sanchez obteve sucesso nos primeiros segundos tornando as coisas difíceis, mas Trout usou suas habilidades superiores de boxe para separar Sanchez durante a maior parte do round inicial, abrindo caminho para o ex-desafiante ao título do UFC. Mais do mesmo aconteceu no segundo, quando Trout continuou a simplesmente outbox Sanchez e usou a defesa de som para evitar qualquer dano real – até mesmo se exibindo às vezes.

Depois de um bom terceiro round de Trout, ele causou mais estragos no quarto, derrubando Sanchez, mas o sempre resistente Sanchez conseguiu se levantar. Faltando 14 segundos para o final do round, os médicos olharam para o rosto ensanguentado de Sanchez antes de interromper a luta.

John Dodson oblitera Jarod Grant para outra finalização no primeiro round

A carreira pós-UFC de John Dodson continua a florescer enquanto ele fez um trabalho rápido sobre Jarod Grant na frente de sua torcida em Albuquerque.

Dodson conquistou sua segunda finalização consecutiva no primeiro round dentro do ringue do BKFC com um nocaute brutal em Grant aos 1:41 do primeiro frame. “The Magician” usou a velocidade de sua mão cedo e com frequência e, eventualmente, derrubou Grant com uma combinação. Grant conseguiu se levantar, mas quando a ação estava prestes a recomeçar, Grant lentamente começou a cair no tatame e a luta foi interrompida.

Em sua estreia no BKFC, Dodson nocauteou o veterano do UFC Ryan Benoit em 40 segundos no BKFC 28 em agosto passado. No início da noite, o irmão de Dodson, Eric Dodson, finalizou no primeiro round contra Gene Perez.

Josh Watson estraga Greg HardyEstreia do BKFC com nocaute impressionante

Josh Watson conquistou a maior vitória de sua carreira – nocauteando o ex-lutador do UFC e destaque defensivo da NFL Greg Hardy no segundo round para estragar a estreia promocional de Hardy.

Watson saiu com uma grande agitação para chamar a atenção de Hardy. Conforme o ritmo diminuiu, Hardy conseguiu acertar jabs antes de atacar com a mão direita. A vantagem de tamanho e alcance era evidente para Hardy, mas Watson acertou um chute forte que derrubou Hardy nas cordas e marcou um knockdown, com Hardy provavelmente sendo salvo pelo sino porque estava em apuros.

Quando o segundo assalto estava marcado para começar, Watson teve um grande corte acima do olho esquerdo, mas conseguiu continuar. E foi uma coisa boa que ele fez, porque segundos depois, Watson acertou uma combinação estrondosa que derrubou Hardy que parou a luta.

Jayme Henshaw finaliza rapidamente Charisa Sigala – que parece sofrer uma lesão feia

Jayme Henshaw precisou de apenas 38 segundos para conseguir sua segunda finalização consecutiva no ringue do BKFC, acertando Charisa Sigala com grandes socos para conseguir um knockdown.

Na queda de Sigala, ela tentou colocar a perna de volta no lugar e não conseguiu continuar, forçando a parada da disputa.

Em outra ação do card principal, Gaston Reyno, competidor do Bellator, venceu Daniel Vansickle por nocaute técnico no primeiro round, enquanto o veterano de quatro lutas do UFC Kevin Croom melhorou para 2 a 0 em sua carreira no BKFC com uma finalização de 71 segundos sobre Chevvy Bridges no pagamento. -per-view opener.

Obtenha os resultados completos do BKFC Knucklemania 3 abaixo.

Lorenzo Hunt derrotou. Mike Richman por nocaute – Round 1, 1:50

Austin Trout derrotou. Diego Sanchez por nocaute técnico (interrupção médica) – R4, 1:44 | Blog ao vivo | Destaques

John Dodson derrotou. Jarod Grant por nocaute – Round 1, 1:41

Josh Watson derrotou. Greg Hardy Jr. por nocaute – Round 2, 0:19

Jayme Hinshaw venceu. Charisa Sigala por nocaute – Round 1, 0:38

Wil Santiago venceu. Noah Cutter por nocaute técnico (interrupção médica) – Round 1, 2:00

Gaston Reyno def. Daniel Vansickle por nocaute técnico (interrupção médica) – Round 1, 1:26

Josué Moreno def. Christian Torres por TKO – Round 2, 1:02

Kevin Croom derrotou. Chevvy Bridges por nocaute – Rodada 1, 1:11

Card Preliminar

Eric Dodson derrotou. Gene Perez por nocaute – Round 1, 1:32

Nick González derrotou. Lardy Navarro por nocaute – Round 1, 0:41

Derek Pérez derrotou. Anthony Sanchez por decisão unânime (49-45, 49-45, 50-44)