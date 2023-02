Resultados da pesagem do UFC 284: Islam Makhachev e Alexander Volkanovski prontos para superluta, dois lutadores falham

Islam Makhachev e Alexander Volkanovski estão prontos para o confronto peso a peso.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC 284, Volkanovski subiu na balança primeiro, pesando 154,5 libras em sua primeira aparição no peso leve desde sua estreia no UFC em novembro de 2016. A estrela australiana entra no evento principal de sábado como o campeão peso pena do UFC e está atualmente No. 1 no MMA Fighting Pound-for-Pound Rankings.

Makhachev, número 2 nessa lista, pesava 155 libras em sua primeira defesa de título. Ele se despiu e precisou ser coberto por uma caixa para fazer o peso, mas, fora isso, acertou a marca sem problemas. Makhachev foi um dos seis lutadores a exigir cobertura da área.

Para o co-evento principal do campeonato interino dos penas do UFC, os competidores Yair Rodriguez e Josh Emmett atingiram o peso do campeonato em 145 libras.

Nem todos tiveram a mesma sorte, já que dois lutadores preliminares vieram no peso-mosca Kleydson Rodrigues e no peso-leve Zubaira Tukhugov. Rodrigues pesava 127 libras em sua tentativa inicial de luta contra Shannon Ross e não pesou pela segunda vez. A luta deles seguirá como peso casado, com Rodrigues perdendo 20 por cento de sua bolsa como pênalti.

Tukhugov pesava 157,5 libras, 1,5 libras acima do limite do peso leve. Ainda não se sabe se ele tentará cortar mais peso, se o adversário Elves Brenner aceitará uma luta catchweight com Tukhugov perdendo uma porcentagem de sua bolsa ou se a luta será cancelada.

Esta é a segunda vez na carreira de Tukhugov no UFC que problemas de corte de peso afetaram uma de suas lutas, com a gafe anterior ocorrendo no peso pena.

Veja abaixo os resultados oficiais da pesagem do UFC 284.

Card principal (ESPN+ PPV às 22h ET)

Islam Makhachev (155) vs. Alexandre Volkanovski (154,5)

Yair Rodriguez (145) vs. Josh Emmett (145)

Jack Della Maddalena (171) vs. Randy Brown (171)

Justin Tafa (266) vs. Parker Porter (264)

Jimmy Crute (204,5) vs. Alonzo Menifield (205)

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Tyson Pedro (206) vs. Bukauskas modestos (206)

Joshua Culibao (146) vs. Melsik Baghdasaryan (146)

Shannon Ross (125,5) x Kleydson Rodrigues (127)*

Jamie Mullarkey (155) vs. Francisco Prado (154,5)

Early Prelims (ESPN+ às 18:00 ET)

Jack Jenkins (145,5) contra Don Shainis (146)

Loma Lookboonmee (115,5) contra Elise Reed (115,5)

Shane Young (145,5) vs. Blake Bilder (146)

Zubaira Tukhugov (157,5)** vs. Elfos Brenner (155,5)

*Rodrigues multado em 20 por cento do seu bolso por falta de peso

**Tukhogov tem uma hora para se pesar novamente