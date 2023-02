Resultados da pesagem do UFC Vegas 69: Jessica Andrade e Erin Blanchfield no peso para a potencial luta número 1

Jessica Andrade e Erin Blanchfield estão definidas para o que pode ser uma das lutas peso mosca mais importantes do ano.

Na pesagem oficial de sexta-feira para o UFC Vegas 69, que acontecerá no sábado no UFC APEX, Andrade e Blanchfield atingiram com sucesso o limite do peso mosca, com Andrade subindo na balança com 124 libras e Blanchfield com 125,5 libras.

Andrade é atualmente o número 2 com 125 libras no MMA Fighting Global Rankings (e número 4 no peso palha), enquanto Blanchfield está no número 9. Os principais contendores foram os dois primeiros lutadores a pesar, com Blanchfield liderando o grupo.

Todos os 22 lutadores que competiram no sábado bateram o peso com sucesso, incluindo a penúltima luta dos meio-pesados ​​Jordan Wright e Zac Pauga, os veteranos meio-pesados ​​Ovince Saint Preux e Philipe Lins e os abridores do card principal dos leves Jim Miller e Alexander Hernandez.

Quando Miller fizer a caminhada até o octógono amanhã à noite, isso estenderá seu recorde de aparições no UFC para 41.

Confira abaixo os resultados da pesagem do UFC Vegas 69.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Jessica Andrade (124) vs. Erin Blanchfield (125,5)

Jordan Wright (204) vs. Zac Pauga (205,5)

Josh Parisian (266) vs. Jamal Pogues (249,5)

William Knight (206) vs. Marcin Prachnio (205)

Jim Miller (155,5) vs. Alexander Hernandez (156)

Preliminary Card (ESPN+ às 16:00 ET)

Nazim Sadykhov (155,5) vs. Evan Elder (155,5)

Lina Lansberg (135,5) vs. Mayra Bueno Silva (136)

Jamall Emmers (145) vs. Khusein Askhabov (146)

Ovince Saint-Preux (206) vs. Filipe Lins (203.5)

AJ Fletcher (171) vs. Themba Gorimbo (171)

Clayton Carpenter (125) vs. Juancamilo Ronderos (125)