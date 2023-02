Resultados de Mayweather x Chalmers: atualizações ao vivo da eliminatória e do evento principal

MMA Fighting tem os resultados de Mayweather x Chalmers ao vivo para o cartão de luta Floyd Mayweather x Aaron Chalmers no The O2 em Londres.

Quando o evento principal começar, por volta das 17:00 ET, confira nossas atualizações ao vivo rodada a rodada de Mayweather x Chalmers para nosso blog ao vivo do evento principal. Será um concurso de exibição de oito rodadas. Aposte no boxe no DraftKings Sportsbook.

Floyd Mayweather (50-0) vai competir em sua primeira exposição de boxe do ano. Mayweather competiu em quatro exibições no ano passado e nocauteou seus dois últimos adversários.

Aaron Chalmers (1-0) competiu em uma luta de boxe profissional em sua carreira. Chalmers compilou um recorde de 5-2 durante sua carreira no MMA.

Confira os resultados de Mayweather x Chalmers abaixo.

Placa principal (Zeus Network às 14:00 ET)

Floyd Mayweather x Aaron Chalmers (blog ao vivo)

Natalie Nunn x Tommie Lee

Ulysses Diaz x Khalas Karim

J’Hon Ingram vs. Meeks Kastelo

Antonio Zepeda x Christopher Lovejoy

Kevin Johnson x Mike Hales

Sammy-Jo Luxton x Hayley Barraclough termina sem decisão (luta de exibição)