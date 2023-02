Resultados de Mayweather x Chalmers: cruzeiros de Floyd Mayweather, estilos em Aaron Chalmers em luta de exibição

Floyd Mayweather não deixou Aaron Chalmers estragar seu aniversário.

A lenda do boxe facilitou o trabalho de Chalmers em sua luta de exibição de oito rounds na O2 Arena, em Londres, no sábado. Embora a luta não tenha um vencedor oficial, ficou claro que Mayweather, que completou 46 anos na sexta-feira, estava ligas acima da estrela do reality show.

Durante a luta de 16 minutos, Mayweather utilizou seu famoso jab para punir Chalmers, jogando sua cabeça para trás várias vezes e impedindo o inglês de gerar qualquer ofensa significativa. Para o crédito de Chalmers, ele continuou a avançar durante a luta, mas foi recebido repetidamente com jabs fortes, tiros no corpo e contra-ataques.

Ambos os lutadores sorriram durante a luta, mas foi Mayweather quem mais se divertiu ao dançar com uma garota do ringue entre os rounds, xingar Chalmers e os espectadores ao lado do ringue e até mesmo sentar nas cordas durante um intervalo no meio da luta. À medida que a disputa avançava, Mayweather apenas aumentou sua vantagem nas cartas hipotéticas enquanto circulava e separava Chalmers.

Posteriormente, Mayweather expressou sua gratidão aos fãs do Reino Unido e disse que está se tornando “a meca do boxe”. Elogiando Chalmers, ele chamou o ex-lutador de MMA do Bellator de “duro como pregos”.

Quando perguntado se ele lutará no Reino Unido novamente, Mayweather respondeu: “Se os fãs quiserem que eu volte, eu voltarei”.

Quanto a Chalmers, ele disse em sua entrevista pós-luta que espera que esta luta de alto nível com Mayweather o mantenha em negociações para possíveis lutas com Jake Paul ou KSI.