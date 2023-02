Resultados do Bellator 291: Amosov x Storley 2

O MMA Fighting tem 291 resultados no Bellator para o evento Amosov vs. Storley 2 e mais na ação de sábado na 3Arena em Dublin, Irlanda.

Na luta principal, o campeão dos meio-médios do Bellator, Yaroslav Amosov, enfrentará o campeão interino do Bellator, Logan Storley. Amosov derrotou Storley por decisão dividida no Bellator 252 em 12 de novembro de 2020.

Pedro Carvalho enfrentará Jeremy Kennedy na luta peso-pena no co-evento principal.

Obtenha os resultados do Bellator 291 abaixo.

Card principal (horário de exibição às 16:00 ET)

Yaroslav Amosov vs. Logan Storley

Pedro Carvalho vs. Jeremy Kennedy

Peter Queally contra Bryce Logan

Sinéad Kavanagh vs. Janay Harding

Ciaran Clarke vs. Leonardo Cínico

Card Preliminar (MMA Fighting ao vivo agora)

Carlos Moore vs. Maciej Rozanski

Charlie Ward contra Mike Shipman

Gokhan Saricam vs. Oleg Popov

Norbert Novenyi Jr. vs. Andy Manzolo

Brian Moore x Luca Iovine

Piotr Niedzielski vs. Richie Smullen

Darragh Kelly x Dorval Jordan

Asael Adjoudj x Liam McCracken

Elina Kallionidou x Jena Bishop

Kenny Mokhona vs. Craig McIntosh

Daniele Scatizzi vs. Dmytrii Hrytsenko

Steven Hill derrotou. Joel Kouadja por finalização (mata-leão) (R2, 2:03)

Khasan Magomedsharipov vs. Rafael Hudson