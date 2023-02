Resultados do UFC 284: Justin Tafa marca nocaute devastador para finalizar Parker Porter em apenas 66 segundos

Justin Tafa voltou para casa em sua primeira luta na Austrália em quase quatro anos como parte do card principal do UFC 284.

O desajeitado Tafa precisou de apenas um soco perfeito para acertar o botão enquanto esmagava o oponente Parker Porter e o derrubava na tela em uma pilha. Tafa apenas se virou e se afastou enquanto o árbitro acenava para a luta para evitar que Porder sofresse qualquer dano extra.

O fim veio em apenas 1:06 no primeiro turno.

“Se você chegar, eu tenho que ensinar”, disse Tafa, que nasceu na Nova Zelândia e agora chama a Austrália de lar. “:Foi o que aconteceu.”

Quando a luta começou, Porter mantinha os pés soltos enquanto tentava entrar e sair com combinações rápidas, apesar de ceder um pouco da velocidade para Tafa nas trocas.

Enquanto Porter estava mais ocupado, Tafa parecia apenas esperando para desferir seus melhores socos enquanto cronometrava os golpes de seu oponente.

Assim que Porter saltou para a frente com uma rajada de tiros, Tafa apenas recuou e lançou uma mão esquerda infernal que esmagou o americano e o jogou no chão. Tafa deu uma olhada e percebeu que Porter não estava se levantando novamente enquanto comemorava a vitória com a barulhenta torcida australiana.

Depois de sofrer uma derrota por nocaute em sua última luta na Austrália, Tafa mais do que compensou o tempo perdido com a finalização sobre Porter na noite de sábado. Tafa agora venceu suas duas últimas lutas consecutivas – ambas com nocautes enfáticos no primeiro round.