Resultados do UFC 284: Makhachev vs. Volkanovsky

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 284 para o card de Makhachev x Volkanovski, blogs ao vivo para todas as lutas do card principal e muito mais na RAC Arena em Perth, Austrália, no sábado à noite.

Na luta principal, o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, colocará seu título em jogo contra o campeão dos penas do UFC, Alexander Volkanovski. Makhachev venceu 11 lutas consecutivas, enquanto Volkanovski teve 22 vitórias consecutivas.

Yair Rodriguez e Josh Emmett se enfrentarão na co-principal pelo título interino dos penas do UFC.

Confira abaixo os resultados do UFC 284.

Assista ao vivo aqui

Relacionado Obtenha as últimas probabilidades do UFC no DraftKings Sportsbook

cartão principal (ESPN+ PPV às 22:00 ET)

Islã Makhachev vs. Alexandre Volkanovski

Yair Rodriguez x Josh Emmett

Jack Della Maddalena x Randy Brown

Justin Tafa x Parker Porter

Jimmy Crute x Alonzo Menifield

Preliminares (ESPN/ESPN+ às 20:00 ET)

Tyson Pedro vs. Bukauskas modestas

Joshua Culibao x Melsik Baghdasaryan

Shannon Ross x Kleydson Rodrigues

Jamie Mullarkey vs. Francisco Prado

Preliminares Antecipadas (ESPN+ vive agora)

Jack Jenkins contra Don Shainis

Loma Lookboonmee contra Elise Reed

Shane Young vs. Blake Bilder

Zubaira Tukhugov vs. Elfos Brenner