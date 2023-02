Resultados do UFC 284: Yair Rodriguez finaliza Josh Emmett com um triângulo e conquista o cinturão interino dos penas

Yair Rodriguez teve seu primeiro gostinho do ouro depois de conquistar o título interino dos penas na luta principal do UFC 284.

Nada veio fácil com Josh Emmett balançando os martelos para ele, mas Rodriguez encontrou uma maneira de perseverar antes de finalizar um triângulo no chão. Assim que Rodriguez apertou o aperto, Emmett não teve escolha a não ser bater com o final chegando aos 4:19 do segundo round.

“Eu estava praticando aquela finalização”, disse Rodriguez após a vitória. “Eu fiz isso em uma das minhas lutas há muito tempo. Só me lembrei disso hoje porque ele estava lá. Não posso dizer nada além de todo respeito a Josh Emmett. Consegui me ajustar e superar a situação e estou muito feliz por isso.”

Foi tudo chutes de Rodriguez para começar a luta depois que ele saiu procurando machucar Emmett de fora enquanto lançava uma variedade de tiros. Rodriguez desferiu vários chutes frontais que vieram bem no meio e então acertou Emmett com um chute no corpo desagradável que definitivamente fez o lutador do Team Alpha Male estremecer de dor.

Emmett procurou recuperar o ímpeto depois de diminuir a distância e descarregar enormes socos em loop que começaram a marcar Rodriguez nos pés. Com Rodriguez apoiando, Emmett martelou Rodriguez com outra combinação antes que a luta terminasse no chão.

A partir daí, Emmett ficou feliz em punir Rodriguez com alguns socos fortes e várias cotoveladas na hora certa, enquanto Rodriguez atirava de volta por baixo.

Emmett saiu atirando novamente no segundo round e pareceu sacudir Rodriguez novamente, mas o vencedor do Ultimate Fighter Latin America voltou às pressas com outra série de chutes que atingiram o corpo com força. Rodriguez continuou a aplicar a punição, incluindo uma cotovelada interna que cambaleou Emmett, mas ele ainda era perigoso jogando ceifadores para se defender.

A luta acabou voltando para o chão com Emmett tentando manter a posição por cima enquanto desferia socos de dentro da guarda. Rodriguez fez um trabalho brilhante evitando os arremessos e, em seguida, lançando rapidamente o estrangulamento que foi travado rapidamente e Emmett não teve escolha a não ser bater.

Rodriguez há muito é considerado um dos lutadores mais emocionantes e dinâmicos do UFC, mas agora ele finalmente tem um título na cintura. Ele agora espera o retorno de Alexander Volkanovski à divisão enquanto Rodriguez busca se tornar um campeão indiscutível em um futuro próximo.