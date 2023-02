Resultados do UFC Vegas 68: Serghei Spivac atropela Derrick Lewis no primeiro round e desafia Jon Jones

Serghei Spivac pode ter acabado de martelar o prego final no caixão da corrida de Derrick Lewis como candidato ao título do UFC.

O peso pesado moldavo de 28 anos passou por cima de Lewis na noite de sábado, finalizando “The Black Beast” com um triângulo de braço no primeiro round na luta principal do UFC Vegas 68, que aconteceu no UFC APEX. Spivac (16-3) arrastou Lewis (26-11, 1 NC) para o tatame à vontade, marcando em seis quedas na breve disputa, antes de trabalhar e garantir a finalização final da luta. O horário oficial da paralisação foi às 3h05 da primeira rodada.

A vitória colocou Spivac em 6-1 em suas últimas sete lutas no UFC, enquanto Lewis perdeu sua terceira luta consecutiva por paralisação e a quarta em suas últimas cinco aparições no octógono.

“Derrick Lewis é ótimo”, disse Spivac depois. “Ele lutou duas vezes pelo título. Ele é ótimo, ele é uma lenda para mim. Eu amo ele. Hoje, este é o meu momento. ‘Polar Bear’ está aqui, ‘Polar Bear’ está chegando. Dê-me alguém dos cinco primeiros.

“Eu quero Jon Jones,” Spivac acrescentou após alguns estímulos do comentarista do UFC Michael Bisping. “Eu acho que isso é bom. Jon Jones, eu te respeito muito, desculpe mano, mas estou indo.”

No evento co-principal da noite, Devin Clark (14-7) conseguiu uma virada com uma performance dominante sobre o prospecto meio-pesado Da Un Jung (15-4-1). Clark marcou grandes quedas em todos os rounds e usou seu wrestling para manter o lutador sul-coreano desequilibrado ao longo dos 15 minutos, varrendo o placar dos juízes com pontuações unânimes de 30-27 para capturar uma decisão unânime. A derrota foi apenas a segunda da carreira de sete lutas de Jung no UFC e levou Clark para 2-1 em suas últimas três lutas no UFC.

Em outra parte do card, o veterano peso-pesado Marcin Tybura (24-7) ampliou sua sequência de vitórias no UFC para 7-1 em suas últimas oito aparições no octógono com uma vitória por decisão sobre Blagoy Ivanov (19-5, 1 NC). Os juízes marcaram a disputa por 30-27, 29-28 e 29-28 para Tybura, que convocou uma luta remarcada contra Jairzinho Rozenstruik em sua entrevista pós-luta.

Na ação dos penas, Kyle Nelson (13-5-1) empatou por maioria contra o retorno de Doo Ho Choi (14-1-1), graças em grande parte a uma polêmica dedução de pontos no terceiro round contra Choi feita pelo árbitro Chris Tognoni devido a uma cabeçada.

Lutando pela primeira vez desde dezembro de 2019, Choi superou Nelson por uma ampla margem – 79 a 39 no total de golpes – no entanto, o estilo de luta de Nelson combinado com a dedução de pontos para obter duas pontuações de 28-28 dos juízes, com o único dissidente marcando 29-27 a favor de Choi, mantendo “The Korean Superboy” sem vencer no UFC desde julho de 2016.

Confira os resultados completos do UFC Vegas 68 abaixo.

Serghei Spivac derrotou. Derrick Lewis por finalização (braço-triângulo) aos 3:05 do primeiro round

Devin Clark derrotou. Da Un Jung por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Marcin Tybura def. Blagoy Ivanov por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

Doo Ho Choi vs. Kyle Nelson determinou um empate majoritário (29-27, 28-28, 28-28)

Adam Fugitt derrotou. Yusaku Kinoshita por nocaute técnico (ground and pound) aos 4:36 do primeiro round

Cartão Preliminar