Resultados do UFC Vegas 70: Krylov x Spann

O MMA Fighting tem os resultados do UFC Vegas 70 para o card da luta Krylov x Spann no sábado à noite, um blog ao vivo do evento principal e mais do UFC APEX em Las Vegas, Nevada.

Nikita Krylov e Ryan Spann se enfrentarão na luta principal da categoria meio-pesado. Krylov e Spann venceram três de suas últimas cinco lutas.

A invicta Tatiana Suarez faz seu tão esperado retorno contra Montana De La Rosa em uma luta peso mosca no card principal.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 70. Probabilidades no DraftKings Sportsbook.

Cartão Principal (ESPN+ às 19:00 ET)

Nikita Krylov vs. Ryan Spann

André Muniz x Brendan Allen

Augusto Sakai x Don’Tale Mayes

Tatiana Suárez vs. Montana De La Rosa

Mike Malott x Yohan Lainesse

Card Preliminar (ESPN+ Vive agora)

Erick Gonzalez x Trevor Peek

Jasmine Jasudavicius vs. Gabriela Fernandes

Jordan Leavitt x Victor Martinez

Ode Osbourne x Charles Johnson

Joe Solecki contra Carl Deaton

Raphael Alves vs. Nurullo Aliev

Hailey Cowan x Ailin Pérez