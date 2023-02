Resumo de história: a Terceira Revolução Industrial

A Terceira Revolução Industrial: resumo para ENEM e vestibulares

O termo “Terceira Revolução Industrial” é usado para definir um momento de transformações que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial.

O assunto é cobrado com frequência por questões de história e geografia, principalmente nos vestibulares e no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre a Terceira Revolução Industrial. Vamos conferir!

Terceira Revolução Industrial: definição

A Terceira Revolução Industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica-Informacional, foi responsável por grande parte do avanço tecnológico do século XX.

Terceira Revolução Industrial: contexto

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, diversos campos do conhecimento humano sofreram uma série de mudanças causadas pelo avanço tecnológico. Nesse contexto, as maiores potências do século XX passaram a realizar uma série de investimentos para atingir esse objetivo e, dessa maneira, áreas como robótica, eletrônica, informática, genética e telecomunicações ganharam grande destaque.

O desenvolvimento abrangia também todo o sistema produtivo, uma vez que o objetivo dos investimentos nos avanços era produzir mais produtos de qualidade em menos tempo, gerando um maior lucro.

O desenvolvimento tecnológico e científico do período originou a chamada Terceira Revolução Industrial.

Terceira Revolução Industrial: consequências

A maior parte das consequências geradas da Terceira Revolução Industrial afeta o quotidiano de todos até o hoje, como a criação de computadores, softwares, desenvolvimento da internet e de diversos outros produtos eletrônicos só foi possíveis graças ao advento da Terceira Revolução Industrial. Além disso, a área espacial foi fortemente desenvolvimento na Revolução, com a ampliação do uso de energia atômica e da criação de foguetes e satélites de longo alcance.

Além disso, a Terceira Revolução Industrial também modificou o estilo de vida de parte significativa dos países do mundo. Grandes companhias se informatizaram e passaram a produzir cada vez mais produtos. Com isso, o consumismo cresceu de maneira exponencial, assim como o capitalismo ganhou uma maior importância no cenário mundial.

Outra consequência dessa revolução foi a difusão de uma quantidade muito maior de informação, principalmente devido ao fato de algumas das tecnologia que surgiram durante esse período possibilitariam o surgimento das redes sociais, anos depois.