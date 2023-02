Resumo de História da Arte: o Cubismo

Cubismo: um resumo para ENEM e vestibulares

O termo “cubismo” é usado para denominar um movimento artístico que ficou conhecido em todo o mundo, incluindo o Brasil.

O assunto é extremamente abordado por questões de história da arte, principalmente dentro dos vestibulares e da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Dessa forma, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os tópicos importantes que você precisa dominar sobre o cubismo. Confira!

Cubismo: introdução

Como mencionado, o cubismo entrou para a história como um dos movimentos artísticos mais conhecidos de todo o mundo. Ele surgiu na França como uma das Vanguardas artísticas que estavam sendo desenvolvidas no século XX. Na época, o objetivo do movimento era produzir obras artísticas que rompessem com a valorização da perfeição das formas em modelos estéticos.

Também é preciso destacar que o Cubismo foi o primeiro movimento artístico a apresentar o imaginário urbano industrial em suas obras.

Cubismo: três diferentes fases

O movimento cubista pode ser dividido em três fases diferentes. A primeira delas foi a “Fase Cezannista”, que começou no ano de 1907 e esteve em vigor até o ano de 1909. A principal característica dessa fase era a simplificação das formas pelos artistas e o fim da profundidade.

A segunda fase do movimento ficou conhecida como Fase Analítica e aconteceu entre os anos de 1909 e 1912. Essa etapa do movimento ficou caracterizada pela uso moderado das cores sólidas, que tinha a intenção de provocar a fragmentação do tema retratado. O principal destaque dessa fase é o artista Pablo Picasso.

A terceira fase do movimento foi denominada de Fase do Cubismo Sintético e começou em 1911. Nesse período, os artistas fizeram uso de cores mais fortes e sólidas com o objetivo de criar figuras reconhecíveis. O destaque dessa fase é o uso da colagem, com a fixação de objetos reais à tela.

Cubismo: o movimento do Brasil

Os artistas brasileiros da época não aderiram totalmente às características do cubismo. Porém, é inegável que algumas produções tenham sido influenciadas pelo movimento.

Depois da Semana de Arte Moderna de 1922, o movimento cubista ganha fama no país. A artista Tarsila do Amaral, por exemplo, fez uso de formas geométricas em suas obras, evidenciando a influência do cubismo.