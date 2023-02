‘Retorno do Rei’: Jon Jones e a jornada de 11 anos até o peso-pesado no UFC 285

Jon Jones prometeu em 2012 que o peso pesado era seu destino no UFC. Onze anos depois, o ex-campeão meio-pesado cumpre sua palavra no UFC 285.

Antes do retorno de Jones contra Ciryl Gane pelo título vago dos pesos pesados ​​do UFC na noite de sábado, Shaun Al-Shatti e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, contam a história da longa e estranha viagem que trouxe “Bones” ao peso pesado e as apostas em jogo para o UFC 285.

Esse vídeo pode ser assistido acima.

Imagens cortesia de Zuffa LLC.

Jones é a manchete do UFC 285 contra Gane em 4 de março em sua tão esperada estreia no peso-pesado, que acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas.

Amplamente considerado o maior meio-pesado de todos os tempos, Jones competiu 22 vezes no UFC sem sofrer uma derrota fora de sua polêmica desqualificação contra Matt Hammill em 2009. Duas vezes campeão do UFC, Jones está empatado nas defesas de título mais bem-sucedidas na história do UFC (11), mas também tem a distinção de ser o único lutador do UFC a perder o título três vezes. Seus muitos problemas fora da jaula tornaram-se parte de sua história, assim como sua grandeza incomparável dentro da jaula ao longo de 15 anos no UFC.

Jones, 35, não compete desde que conquistou uma vitória por decisão controversa sobre Dominick Reyes em fevereiro de 2020 – a mais longa dispensa de sua carreira no Hall da Fama.