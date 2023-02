Revalida 2023/1: cartão de confirmação da 1ª etapa está disponível

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já liberou a consulta ao cartão de confirmação de inscrição da 1ª etapa do Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023.

Desse modo, os inscritos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do Revalida. No cartão de confirmação, além do local de prova, é possível conferir também a data e horário do exame.

De acordo com o Inep, haverá locais de aplicação de prova nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

De acordo com o cronograma da 1ª etapa, a aplicação das provas está prevista para o dia 5 de março, das 8h às 13h e das 15h30 às 19h30.

Conforme o edital, as provas da 1ª etapa do serão compostas por com 100 questões objetivas (P1) e uma prova discursiva com 5 questões (P2). As provas abordam cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade.

De acordo com o cronograma, a divulgação dos gabaritos das provas está prevista para 8 de março. Já a publicação do resultado da 1ª etapa está marcada para o dia 8 de maio.

2ª etapa

Os candidatos aprovados na 1ª etapa estão aptos a fazer a 2ª etapa do Revalida 2023/1 que é a fase prática do exame. De acordo com o Inep, o período de inscrição para a 2ª etapa será do dia 15 ao dia 19 de maio. A aplicação das provas está marcada para os dias 24 e 25 de junho.

Acesse o site do Revalida para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Ufes define um novo horário especial de funcionamento para redução de gastos; saiba mais.