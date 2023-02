Revelação de Musk no Twitter: grandes mudanças esperadas até o final de 2023

Bmilionário Elon Musk disse na quarta-feira que antecipa encontrar um CEO para o Twitter “provavelmente no final deste ano”.

Falando através de uma chamada de vídeo para o Cimeira do Governo Mundial em Dubai, Musk disse que garantir que a plataforma funcione continua sendo a coisa mais importante para ele.

“Acho que preciso estabilizar a organização e apenas garantir que ela esteja financeiramente saudável”, disse Musk quando perguntado sobre quando nomearia um CEO. “Acho que provavelmente no final deste ano seria um bom momento para encontrar outra pessoa para administrar a empresa.”

Musk, 51, fez sua fortuna inicialmente no site de finanças PayPal, depois criou a empresa de naves espaciais SpaceX e a empresa de carros elétricos tesla. Nos últimos meses, no entanto, mais atenção foi dada ao caos em torno de sua Compra de US$ 44 bilhões do site de microblogging Twitter.

Musk ofereceu uma ampla discussão de 35 minutos que abordou os temores do bilionário sobre a inteligência artificial, o colapso da civilização e a possibilidade de alienígenas no espaço.

Mas as perguntas sobre o Twitter continuaram voltando à medida que Musk descrevia tanto a Tesla quanto a SpaceX como capazes de funcionar sem seu envolvimento direto no dia-a-dia.

“O Twitter ainda é um começo ao contrário”, disse ele. “Há trabalho necessário aqui para colocar o Twitter em uma posição estável e para realmente construir o motor da engenharia de software.”

Musk também procurou retratar sua aquisição do Twitter, com sede em São Francisco, como um correção cultural.

“Acho que a ideia geral é apenas refletir os valores das pessoas, em vez de impor os valores essencialmente de San Francisco e Berkeley, que são uma espécie de ideologia de nicho em comparação com o resto do mundo”, disse ele. “E, você sabe, o Twitter estava, eu acho, fazendo um pouco demais para impor um nicho.”

A aquisição de Musk no Twitter viu demissões em massa e outras medidas de corte de custos. Musk, que deve receber cerca de US$ 1 bilhão em pagamentos anuais de juros por sua compra, vem tentando encontrar uma maneira de maximizar os lucros da empresa.