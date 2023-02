REVELADA a quantidade de CASAS que o governo entregará no Minha Casa Minha Vida 2023

O programa Minha Casa Minha Vida retornará com tudo em 2023. O Governo Federal planeja entregar cerca de 170 mil casas neste ano. Quem fez essa afirmação foi Rui Costa, ministro da Casa Civil. O repasse das moradias acontecerá graças às parcerias feitas pela União com os estados e os municípios a fim de retomar todas as obras do programa habitacional que ficaram paradas. Além disso, também serão lançadas novas etapas.

O Minha Casa Minha Vida foi relançado nesta terça-feira (14) no município de Santo Amaro da Purificação, no estado da Bahia. Lá, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito pelo PT, assinou a ordem de retomada de 5.835 obras inacabadas do programa. Quer saber mais sobre as casas que serão entregues? Continue lendo a matéria do Notícias Concursos e fique por dentro do assunto.

Ministro diz que Minha Casa Minha Vida entregará 170 mil casas durante 2023

Rui Costa foi quem fez o anúncio oficial sobre a quantidade de casas que serão provavelmente entregues ainda em 2023 através do programa habitacional. O ministro abriu suas redes sociais para dar a notícia que certamente animou muitos brasileiros.

O ministro disse que no município de Santo Amaro da Purificação, o governo seguirá com a estratégia intencionando concluir todas as obras mais rapidamente. Assim, poderão entregar as casas para a população o quanto antes. O objetivo é fazer a mesma coisa em todas as cidades do país. Dessa forma, a burocracia será evitada e ninguém terá que contratar outras empresas para fazer reparos nas residências. Rui Costa fez essa declaração enquanto visitava a cidade e vistoriava os imóveis do programa que serão entregues à população por Lula.

Cadastro no Minha Casa Minha Vida

A opção mais usada por aqueles que desejam fazer o cadastro para o Minha Casa Minha Vida é se dirigir pessoalmente a uma das agências da CEF (Caixa Econômica Federal). Para isso, é preciso estar munido dos documentos pessoais, que são:

Documento de Identidade;

CPF;

Certidão de nascimento ou casamento;

Comprovante de renda;

Extrato do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Após realizar o cadastro, será preciso comparecer ao empreendimento imobiliário de interesse e que esteja dentro das diretrizes do programa. Mas, quem não quiser ou não puder ir diretamente na agência bancária, é possível fazer uma simulação do financiamento através do site.

Entrega dos imóveis

No município baiano, o Minha Casa Minha Vida entregará aproximadamente 684 moradias totalmente construídas, prontas para morar, que estavam em situação de “abandono”. De acordo com o ministro, diversas obras espalhadas pelo país estão na mesma situação.

Algumas construções se iniciaram no ano de 2014, então, muitas casas estão faltando cerca de 10% da obra para ser concluída. Então, o que o governo provavelmente fará em 2023, será a finalização dessas obras com parcerias, entregando as 170 mil unidades o quanto antes possível.

O Planalto ainda avalia entregar novas unidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba e Goiás. Outras obras certamente serão iniciadas ainda nesta fase nova do Minha Casa Minha Vida. Para o orçamento da pasta, o governo conta com nada mais nada menos que R$ 10 bilhões. O dinheiro já está reservado para cobrir os gastos com o programa habitacional.