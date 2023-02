REVELADO como RESGATAR o PIS/Pasep esquecido

Milhares de cidadãos não sacaram o abono salarial

Em um anúncio surpreendente, o Ministério do Trabalho relatou que cerca de 399.975 não sacaram o PIS/Pasep relacionado ao ano-base 2020. Os valores estavam disponíveis até o final do ano passado. São 120.947 trabalhadores do setor privado e 279.028 servidores públicos que compõem este grupo.

Mesmo que esta quantidade pareça significativa, ela representa somente menos de 1% dos colaboradores que têm direito ao PIS. Ademais, é apenas 10% dos que podiam resgatar o Pasep. O antigo calendário finalizou-se em 29 de dezembro de 2022, mas aqueles que não resgataram o dinheiro, terão outra oportunidade de retirar a grana. A solicitação deve ser feita dentro do calendário, iniciado nesta semana. Então, veja como fazer para ter o seu PIS/Pasep na matéria desta quinta-feira (16) do Notícias Concursos.

Como resgatar o PIS/Pasep que foi esquecido?

O prazo de solicitação do reemissão deste crédito é de, no máximo, cinco anos. Quer dizer que aqueles que perderam o saque em 2022 têm até o ano de 2027 para resgatar o dinheiro. Essa solicitação para o abono salarial se refere a anos anteriores, devendo ser feita através do encaminhamento de um recurso administrativo para o Ministério do Trabalho.

Existem quatro formas de fazer isso. Veja as possibilidades:

Pelo número de telefone exclusivo da Central Alô Trabalhador com atendimento de 7h às 19h – 158. Pelo e-mail, com o envio da mensagem para trabalho.uf@economia.gov, devendo substituir o “uf” pela sigla correspondente ao estado de sua residência. Presencialmente, na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Gerência Regional do Trabalho e Emprego, agência regional, agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e unidade móvel do trabalhador. Pelo app Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para os sistemas iOS e Android.

Quando o recurso for aberto, terá o prazo para resposta de, no máximo, 30 dias. Se a liberação for autorizada, o dinheiro será creditado junto com o lote do pagamento no mês seguinte.

Calendário de pagamento do PIS

Janeiro – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro;

Fevereiro – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro;

Março – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro;

Abril – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro;

Maio – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro;

Junho – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro;

Julho – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro;

Agosto – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro;

Setembro – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro;

Outubro – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro;

Novembro – Recebem de 15 de julho até 28 de dezembro;

Dezembro – Recebem de 15 de julho até 28 de dezembro.

Calendário de pagamento do Pasep

0 – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro;

1 – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro;

2 – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro;

3 – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro;

4 – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro;

5 – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro;

6 – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro;

7 – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro;

8 – Recebem de 17 de julho até 28 de dezembro;

9 – Recebem de 17 de julho até 28 de dezembro.